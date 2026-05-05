La rotta del volo United deviato. Flightradar24

L'aereo era originariamente programmato per volare direttamente da Zurigo a New York. Ma un incidente ha reso necessario un cambio di programma. Il velivolo della United Airlines ha inviato un codice d'emergenza quando sorvolava la Francia e si è diretto a Londra.

Redazione blue News Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te Un volo United Airlines da Zurigo a New York ha dovuto essere deviato a causa di un problema in volo.

Il Boeing 767 ha inviato il codice di emergenza 7700 sopra la Francia poco dopo il decollo.

L'aereo è poi atterrato all'aeroporto di Londra Heathrow. Mostra di più

Un incidente a bordo di un aereo della United Airlines su un volo da Zurigo a New York ha reso necessario un atterraggio non programmato.

Il velivolo era decollato dalla città sulla Limmat alle 10:26 di martedì.

Circa 30 minuti dopo, secondo i dati di «squawk7700», il Boeing 767 ha trasmesso il codice di emergenza 7700, indicando un'emergenza aerea generale senza chiarire se si trattasse di un problema medico o di un guasto tecnico.

La chiamata è stata attivata sopra il territorio francese ed è rimasta attiva per circa dieci minuti.

Da allora l'equipaggio è tornato a usare il normale codice del transponder. Dopo un cambio di rotta e un looping a ovest della Manica, l'aereo è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Londra Heathrow.

Non è ancora noto il motivo dell'emergenza.