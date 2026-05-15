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Consiglio d'Europa La Svizzera e altri 35 Paesi si impegnano per il Tribunale speciale per l'Ucraina

SDA

15.5.2026 - 10:19

Il segretario generale del Consiglio d'Europa (CdE) Alain Berset.
Il segretario generale del Consiglio d'Europa (CdE) Alain Berset.
Keystone

«Gli Stati hanno compiuto un passo decisivo verso l'effettiva istituzione del Tribunale speciale e il riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina». Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa (CdE) Alain Berset.

Keystone-SDA

15.05.2026, 10:19

15.05.2026, 10:21

Nel corso della ministeriale dell'organizzazione, che si sta svolgendo a Chisinau, Svizzera e altri 33 Stati del CdE, oltre ad Australia e Costa Rica, hanno espresso l'impegno ad aderire al nuovo accordo parziale ampliato per istituire il Tribunale.

Per l'ex consigliere federale, questo tribunale speciale «rappresenta la giustizia e la speranza. Ora occorre dare seguito a questo impegno politico garantendo il funzionamento e il finanziamento» di tale corte.

La Svizzera è presente a Chisinau, rappresentata dal consigliere federale Ignazio Cassis.

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