Una settimana fa un uomo ha avuto bisogno di un soccorso urgente alla torre dell'ex birrificio Warteck di Basilea. L’equipaggio della Rega lo ha tratto in salvo dal balcone con il verricello di salvataggio e lo ha trasportato all’ospedale più vicino.

Hai fretta? blue News riassume per te Un uomo ha dovuto essere soccorso in elicottero dalla torre dell'ex birrificio Warteck a Basilea a causa di una grave malattia.

La Rega ha trasportato il paziente in un ospedale utilizzando il verricello di salvataggio (è un dispositivo meccanico usato per trainare carichi pesanti tramite un cavo o una fune che si avvolge attorno a un tamburo rotante, ndt).

A causa dell'altezza e dell'urgenza, non è stato possibile effettuare il salvataggio con l'autoscala o con la piattaforma aerea. Riepilogo creato con

La scorsa settimana la centrale di emergenza sanitaria di entrambi i semicantoni di Basilea ha allertato la centrale nazionale di soccorso aereo della Rega.

Un uomo, a causa di una grave patologia acuta, doveva essere trasportato d’urgenza in elicottero dalla torre dell'ex birrificio Warteck a un ospedale.

In un comunicato, la Rega spiega che a causa dell'altezza dell'edificio e dell'urgenza del problema medico non è stato possibile effettuare il salvataggio con l'autoscala e la piattaforma aerea.

Per questo motivo, i soccorritori hanno richiesto l'intervento di un elicottero.

Dopo le prime cure prestate al paziente dal personale paramedico, l’uomo è stato trasportato sul balcone della torre. Da qui l’equipaggio della Rega ha potuto prelevare il paziente con il verricello di salvataggio e trasportarlo all’ospedale più vicino e idoneo.

Tutti gli elicotteri di soccorso della Rega sono dotati di un verricello. Questo dispositivo viene utilizzato ogni volta che il velivolo non può atterrare in prossimità del paziente.

Questo dispositivo ad alta tecnologia, con una lunghezza della fune regolabile con precisione fino a 90 metri, è progettato per due persone e richiede un addestramento regolare.