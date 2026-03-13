  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Le imprese della sanità privata contro l'iniziativa «10 milioni»

SDA

13.3.2026 - 12:00

Secondo Ospita, l'iniziativa minaccia la qualità delle cure mediche in Svizzera.
Secondo Ospita, l'iniziativa minaccia la qualità delle cure mediche in Svizzera.
Keystone

Le imprese della sanità privata inviato a respingere l'Iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», su cui i cittadini voteranno il prossimo 14 giugno. Il testo dell'UDC minaccerebbe il reclutamento di personale qualificato.

Keystone-SDA

13.03.2026, 12:00

Già oggi, sottolinea l'associazione di settore Ospita in una nota, il sistema sanitario svizzero si basa in gran parte su personale straniero. Oltre il 70% dei nuovi medici vengono assunti da oltre i confini elvetici. In Ticino, un terzo degli impiegati del ramo sono frontalieri e nell'Arco lemanico la metà del personale infermieristico è stato formato all'estero.

A questa constatazione si aggiunge l'invecchiamento della popolazione e il pensionamento della generazione del baby-boom. «Il sistema sanitario svizzero deve imperativamente poter contare su personale qualificato proveniente dallo spazio UE/AELS», prosegue l'associazione, in modo da poter completare le nuove leve formate nella Confederazione.

L'iniziativa per la sostenibilità chiede un rigido controllo dell'immigrazione, affinché la Svizzera non conti più di dieci milioni di abitanti entro il 2050. In caso di superamento dei limiti è prevista la denuncia degli Accordi sulla libera circolazione delle persone siglati con l'Unione europea.

«Una tale misura renderebbe l'assunzione di personale medico specializzato estremamente complessa, se non impossibile in alcuni casi», mette in evidenza Ospita. La qualità delle cure sarebbe quindi minacciata, soprattutto nelle zone di confine.

I più letti

Marco Odermatt conquista il suo quinto Globo di Cristallo consecutivo
Trump: «Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora li uccido io» - «Colpita la portaerei USA Lincoln»
Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? Ecco di chi si tratterebbe
Il racconto shock di Cristina D'Avena: «Le altre auto si sono fermate all'improvviso»
Nel fine settimana di nuovo un piccolo ritorno all'inverno in Ticino

Altre notizie

Svizzera. Verso un aumento della franchigia minima della cassa malati da 300 a 400 franchi

SvizzeraVerso un aumento della franchigia minima della cassa malati da 300 a 400 franchi

Svizzera. Preventivo 2026, chiesti altri 98 milioni di crediti aggiuntivi

SvizzeraPreventivo 2026, chiesti altri 98 milioni di crediti aggiuntivi

Autopostale in fiamme. L'autore dell'incendio a Kerzers viveva in un camper, fra debiti e salute precaria

Autopostale in fiammeL'autore dell'incendio a Kerzers viveva in un camper, fra debiti e salute precaria