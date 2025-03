In arrivo in Svizzera la prima grande nuvola di sabbia dal Sahara

Sabbia del Sahara sulla Svizzera La sabbia del Sahara offusca l'aria e la fa diventare gialla in alte concentrazioni: ecco la vista dal Pizol il 29 marzo 2024. Immagine: ATS Su neve e ghiacciai, la sabbia del Sahara (qui sul Passo del Sempione) riduce la radiazione e accelera lo scioglimento. Immagine: ATS Sabbia del Sahara sulla Svizzera La sabbia del Sahara offusca l'aria e la fa diventare gialla in alte concentrazioni: ecco la vista dal Pizol il 29 marzo 2024. Immagine: ATS Su neve e ghiacciai, la sabbia del Sahara (qui sul Passo del Sempione) riduce la radiazione e accelera lo scioglimento. Immagine: ATS

Una forte corrente da sud sta soffiando verso la Svizzera sabbia del Sahara. Dopo aver attraversato Spagna e Francia, la concentrazione è destinata a raggiungere il picco nel nostro Paese venerdì. Si tratterà del primo episodio intenso dell'anno.

Keystone-SDA ATS

Secondo il servizio meteorologico Meteonews, la costa meridionale si trova tra un vasto anticiclone sull'Europa dell'Est e una depressione atlantica. La corrente si estende fino al Nord Africa, portando con sé le polveri del Sahara.

Le prime basse concentrazioni sono previste per giovedì sera, mentre venerdì la depressione continuerà ad avvicinarsi e il Föhn da sud a sud-ovest si rafforzerà.

Le concentrazioni di polvere aumenteranno dunque nel corso della giornata e raggiungeranno il massimo venerdì sera.

#Saharastaub und #Föhn – diese Kombination erwartet uns auch morgen (hier Brunnen am 29. März 2024). Der Saharastaub wird sich deutlich bemerkbar machen und die Sicht trüben. Hier ein paar Daten und Fakten => https://t.co/F9K96EnS8G (km) pic.twitter.com/kgtqgnonSi — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 20, 2025

Polvere composta per il 60% da quarzo

Fenomeni del genere si verificano più volte all'anno in Svizzera. L'aria diventa torbida e assume un colore giallastro in caso di elevata concentrazione. Secondo Meteonews, questo succede perché la sabbia è composta per il 60% da quarzo.

Da sottolineare che, secondo gli studi, ciò è meno dannoso per la salute delle polveri sottili prodotte dal traffico.

In caso di precipitazioni, si produce la cosiddetta «pioggia di sangue». Sulla neve, le polveri giallastre e marroni riducono le radiazioni, accelerando talvolta lo scioglimento della coltre bianca. Lo stesso vale per i ghiacciai.

Effetti positivi

La polvere del Sahara ha anche effetti positivi: secondo Meteonews, la miscela di quarzosa, argilla, goethite, gesso e alghe fossili agisce come un fertilizzante. All'inizio dell'estate, gli alisei trasportano la polvere dal Sahara attraverso l'Atlantico fino alla regione amazzonica, dove fertilizza la foresta pluviale.

Inoltre, come filtro solare, la polvere impedisce alla superficie del mare di riscaldarsi. Ciò priva gli uragani in via di sviluppo della loro energia.