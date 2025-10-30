  1. Clienti privati
Svizzera In calo nel 2025 gli animali d'allevamento predati dai lupi

SDA

30.10.2025 - 10:41

Più esemplari, meno vittime. (Foto simbolica)
Keystone

Le predazioni di animali da reddito in Svizzera da parte dei lupi sono in diminuzione quest'anno. Il Ticino è il solo cantone in controtendenza, stabili i Grigioni. Lo riportano oggi in un comunicato, Pro Natura, WWF Svizzera, Gruppo Lupo Svizzera e BirdLife Svizzera.

Keystone-SDA

30.10.2025, 10:41

30.10.2025, 11:02

A fine ottobre di quest'anno i capi uccisi erano 832, 37 in meno rispetto allo stesso periodo di un anno fa. È invece lievemente aumentato il numero di branchi, dai 38 censiti nel 2024 dalla Fondazione Kora, ai 42 del 2025.

Le quattro associazioni ambientali associano questi numeri all'efficacia delle misure di protezione dei greggi. Queste ultime, assieme a un abbattimento di lupi conforme alla legge, garantiscono secondo quanto si legge nella nota le fondamenta di una coesistenza pacifica di lupi e animali da allevamento.

A livello cantonale rimangono sui livelli del 2024 anche Glarona e Vallese, mentre si è registrata una diminuzione dei casi nei cantoni di Vaud e San Gallo.

