In diretta i risultati delle quattro votazioni a livello federale

È arrivato il giorno delle votazioni del 9 giugno 2024. KEYSTONE

Il popolo svizzero è chiamato alle urne, in questa domenica 9 giugno, per esprimersi su quattro temi a livello federale: tre iniziative (due sulle assicurazioni malattia, ossia «Per premi meno onerosi» e «Per un freno ai costi», e una «Per la libertà e l’integrità fisica») e una modifica di legge («Approvvigionamento elettrico sicuro»). Trovate i dati principali e i risultati in questo live-blog.

Keystone-ATS / sam Sara Matasci