Il Pride a Zurigo. Keystone

Migliaia di persone hanno sfilato rumorosamente sabato pomeriggio nelle strade di Zurigo in occasione del Pride, sotto lo slogan «Insieme per la nostra salute».

Keystone-SDA SDA

I manifestanti hanno reso omaggio ai 40 anni di lotta contro l'HIV/AIDS, richiamando allo stesso tempo l'attenzione sulla discriminazione nel sistema sanitario e sull'importanza della salute mentale.

Ben prima della partenza del corteo, prevista per le 14:00, l'Helvetiaplatz si era già riempita di gente vestita in modo colorato. Su alcuni striscioni si poteva leggere «Love is love» o «Free Kiss». Bandiere e palloncini arcobaleno svolazzavano nell'aria con temperature vicine ai 30 gradi.

I manifestanti hanno sfilato fino al Mythenquai, dove era prevista la parte ufficiale. Hanno tenuto un discorso, tra gli altri, la sindaca di Zurigo Corine Mauch e la consigliera nazionale zurighese Anna Rosenwasser.