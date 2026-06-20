  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il corteo In migliaia al Pride di Zurigo per i diritti dei giovani

SDA

20.6.2026 - 17:12

Decine di migliaia di persone erano presenti.
Decine di migliaia di persone erano presenti.
Keystone

All'insegna dello slogan «Protect queer youth – L'accesso crea futuro», diverse decine di migliaia di persone hanno sfilato a Zurigo nell'ambito dello Zurich Pride.

Keystone-SDA

20.06.2026, 17:12

20.06.2026, 17:27

Per la prima volta il colorato corteo ha sfilato lungo la Bahnhofstrasse.

«Il vostro posto è nel cuore di Zurigo», ha affermato il nuovo sindaco Raphael Golta all'inizio del Pride.

Tra i partecipanti c'era anche Campino, il cantante della band tedesca Die Toten Hosen, che si è mescolato alla folla di buon umore quando i manifestanti si sono messi in marcia.

Anche l'ex sindaca Corine Mauch e l'ex consigliere comunale del PS André Odermatt hanno sfilato insieme a loro.

Al centro i giovani

I partecipanti hanno preso sul serio le parole di Golta e hanno fatto vibrare la Bahnhofstrasse con musica ad alto volume e un'atmosfera festosa.

Bolle di sapone salivano in un cielo senza nuvole, mentre i partecipanti si riparavano dal sole con ombrelli colorati e cercavano di procurarsi una brezza fresca sventolando ventagli dai colori dell'arcobaleno.

Il corteo si è concluso sulla Landiwiese, dove erano previsti ulteriori discorsi.

Quest'anno al centro del Pride c'erano i giovani: per loro è stato chiesto l'accesso a spazi sicuri, sostegno, informazione e un'assistenza sanitaria libera da discriminazioni.

I più letti

Ecco perché arrivare secondi nel girone potrebbe diventare un incubo per la Svizzera
Stefano De Martino sente «la ruota gira» ad Affari tuoi e non si trattiene: la frecciatina a Gerry Scotti in diretta
Il gelato da 44 euro è solo l'inizio: ecco come le vacanze in Italia stanno diventando un lusso
Selvaggia Lucarelli spiazza i follower dalle Filippine: «Non me l'aspettavo»
Ecco perché fare attenzione a questi inviti di ritiro nella buca delle lettere

Altre notizie

Evento speciale. La battaglia di Morat  commemorata da 5'000 persone

Evento specialeLa battaglia di Morat  commemorata da 5'000 persone

Succede in Svizzera. Stipendi da capogiro e bonus a spese dei pazienti? Un gruppo di radiologia nel mirino

Succede in SvizzeraStipendi da capogiro e bonus a spese dei pazienti? Un gruppo di radiologia nel mirino

Maltempo. Diversi feriti e parecchi danni dopo il violento temporale a Zurigo

MaltempoDiversi feriti e parecchi danni dopo il violento temporale a Zurigo