Dal 21 novembre 2025, tutte le QR-fatture dovranno utilizzare indirizzi strutturati (tipo di indirizzo «S»).

Modifiche allo status di protezione S per i rifugiati ucraini, un nuovo periodo di diritto all'indennità per lavoro ridotto e nuove fatture QR. Questi e altri cambiamenti sono entrati in vigore in Svizzera all'inizio di novembre. Ecco una panoramica.

A partire dal 1° novembre 2025, lo status di protezione S viene concesso in base alla regione di provenienza del rifugiato e i viaggi in Ucraina vengono consentiti solo per 15 giorni ogni sei mesi.

La durata massima del lavoro a tempo ridotto viene estesa a 24 mesi, al fine di alleggerire l'onere in particolare per i settori industriali persistentemente deboli.

Altri cambiamenti a partire da novembre: le tariffe per i visi vengono ridotte, all'aeroporto di Zurigo viene lanciato il nuovo sistema di ingresso Schengen e gli indirizzi strutturati per le fatture QR diventano obbligatori.

Status di protezione S in base al Paese di origine

Dal 1° novembre, la concessione dello status di protezione S ai rifugiati ucraini in Svizzera dipende dalla loro provenienza. Lo ha deciso il Consiglio federale all'inizio di ottobre.

Con il diverso trattamento a seconda della regione di provenienza, il Governo intende soddisfare una richiesta del Parlamento. A seconda della regione di provenienza, il rimpatrio è considerato ragionevole o meno. La nuova regola viene applicata a tutte le domande esaminate a partire da questa data limite, anche se sono state presentate prima.

La nuova regola si applica anche ai viaggi di ritorno dal 1° novembre: chiunque abbia lo status S può recarsi in Ucraina solo per 15 giorni ogni sei mesi, invece degli attuali 15 giorni a trimestre.

La distinzione per regione di provenienza non si applica alle persone che vivono in Svizzera con lo status di protezione e nemmeno ai familiari dei rifugiati ucraini con status S che si trovano ancora in Ucraina.

Tuttavia, il Consiglio federale intende mantenere lo stesso status di protezione S fino al 4 marzo 2027.

Prolungamento del periodo di diritto all'indennità per lavoro ridotto

Il Consiglio federale estende il periodo massimo di diritto all'indennità per lavoro ridotto dagli attuali 18 mesi a 24 mesi. In questo modo, attua una decisione presa dal Parlamento nella sessione autunnale. L'ordinanza modificata è entrata in vigore il 1° novembre.

L'obiettivo del nuovo regolamento è quello di sostenere le aziende dell'industria meccanica-elettrica (MEM) e orologiera in particolare, nonché i loro fornitori, che da due anni soffrono di debolezza economica e hanno già introdotto l'orario ridotto.

A ciò si aggiungono i dazi del 39% imposti dagli Stati Uniti a tempo indeterminato. L'anno scorso, la durata massima del beneficio era già stata estesa da 12 a 18 mesi.

Tuttavia il lavoro a tempo ridotto non può essere utilizzato per diversi anni senza interruzioni. Dopo 24 mesi, si applica un cosiddetto periodo di attesa di sei mesi.

Riduzione delle tariffe con la VISA

Presso i punti vendita fisici in Svizzera potrà essere applicata una commissione interbancaria media pari a un massimo dello 0,15%. Le commissioni interbancarie vengono applicate quando si paga con la carta.

Questo accordo è stato raggiunto in estate tra la Commissione per la concorrenza e il gigante delle carte di credito Visa.

Anche le commissioni transfrontaliere saranno più basse. Se un cliente paga presso un commerciante svizzero con una carta Visa dell'area SEE, la commissione interbancaria per le carte di debito scenderà allo 0,2% dall'attuale 1%. Per le carte di credito, la commissione è ora dello 0,44% invece dell'1,15%.

Secondo i calcoli della Commissione per la concorrenza, ciò farà risparmiare ai dettaglianti svizzeri oltre 10 milioni di franchi all'anno.

Nuovo sistema di ingresso Schengen all'aeroporto di Zurigo

L'aeroporto di Zurigo introdurrà un nuovo sistema di ingresso e uscita a partire dal 17 novembre. Si unisce così al sistema dell'UE. L'obiettivo è documentare in modo più trasparente i soggiorni - entrate e uscite - nell'area Schengen e aumentare gli standard di sicurezza.

Il sistema di ingresso e uscita (EES) sostituirà la precedente timbratura manuale dei documenti di viaggio. Ora saranno creati ingressi elettronici e saranno registrate le caratteristiche biometriche (immagine del viso e impronte digitali) quando i cittadini di Paesi terzi entrano nel Paese.

Gli aeroporti di Basilea-Mulhouse e Ginevra hanno già introdotto il nuovo sistema a metà ottobre.

Banconote QR

A partire dal 21 novembre 2025, tutte le fatture QR dovranno utilizzare indirizzi strutturati (tipo di indirizzo «S»), ovvero la suddivisione dell'indirizzo del codice QR svizzero in singoli elementi.

In caso contrario, non sarà più possibile effettuare pagamenti. Gli indirizzi non strutturati saranno quindi aboliti.

Inoltre, a partire da questa data, il set di caratteri sarà ampliato per supportare meglio i caratteri speciali e gli umlaut. Questo adeguamento riguarda tutti coloro che creano o elaborano fatture con codici QR.