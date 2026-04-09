In Svizzera aumentano le truffe nell'acquisto di case: ecco come funzionano

Le truffe per l'acquisto di immobili sono in aumento, soprattutto in Svizzera. Bild: sda

I proprietari di case in Svizzera ricevono sempre più spesso offerte di acquisto gonfiate. Le indagini suggeriscono che dietro queste operazioni potrebbe esserci il riciclaggio di denaro.

Samuel Walder Samuel Walder

Hai fretta? blue News riassume per te In Svizzera sono in aumento gli acquisti di immobili con offerte vistosamente alte. Le case vengono pagate con denaro illegale.

Si sospetta che dietro questi affari ci siano il riciclaggio di denaro e l'occupazione illegale, ad esempio attraverso fatture fittizie e collegamenti con reti criminali.

Nonostante le leggi più severe, rimangono delle scappatoie, il che significa che queste pratiche possono rendere il mercato immobiliare ancora più costoso. Mostra di più

Un proprietario nel Mittelland svizzero riceve un’offerta ben al di sopra del prezzo di mercato per il suo immobile. Poco dopo, l’interessato si ripresenta alla porta con una caparra di «diverse centinaia di migliaia di franchi». Il venditore accetta.

Casi come questo sono in aumento, come già evidenziato da inchieste di CH Media. Il meccanismo resta sempre lo stesso e gli episodi continuano a moltiplicarsi, come riporta ora «immoMedia».

Dietro queste transazioni si cela spesso uno schema ricorrente: i proprietari vengono contattati direttamente, le offerte sono molto elevate e la pressione sui tempi è forte. Dopo l’acquisto, gli immobili restano talvolta vuoti o vengono rivenduti in seguito.

Nella Svizzera centrale, ad esempio, un appartamento acquistato in questo modo è rimasto sfitto per oltre un anno, nonostante un investimento superiore al milione di franchi.

Alcuni casi conducono a un contesto criminale. Secondo il rapporto, emergono collegamenti con una presunta agenzia di viaggi lucernese sospettata di riciclaggio e con persone vicine a un boss albanese della cocaina, in detenzione preventiva dall’autunno 2024.

Secondo sistema attraverso l'edilizia

Oltre al denaro proveniente dal traffico di droga, entra in gioco anche il lavoro nero. Un esempio? Un progetto edilizio viene ufficialmente fatturato per un milione di franchi, ma in realtà costa solo 700’000 franchi. La differenza di 300’000 franchi viene occultata tramite fatture fittizie.

Società di comodo emettono questi documenti in cambio di una commissione di circa il 5% e spesso scompaiono rapidamente. Il denaro così generato viene poi reinvestito nel mercato immobiliare, producendo guadagni non dichiarati e difficilmente tracciabili.

Effetti sul mercato

Gli immobili rappresentano uno strumento privilegiato per il riciclaggio. A livello globale, oltre un terzo dei casi è legato a questo tipo di transazioni, secondo il rapporto citato.

Anche in Svizzera gli effetti si fanno sentire: i prezzi elevati di acquisto contribuiscono a spingere verso l’alto l’intero mercato.

Fabian Teichmann, esperto di riciclaggio di denaro, dice a immoMedia: «Chi è accorto preferisce acquistare quattro proprietà per cinque milioni ciascuna piuttosto che una sola per 20 milioni. Così si dà meno nell'occhio».

Legge con scappatoie

La politica è intervenuta. Il 26 settembre 2025 è stata approvata una revisione della legge sul riciclaggio di denaro. Norme più severe e obblighi di due diligence (indagine, analisi e verifica dettagliata condotto su un'azienda) si applicano ora anche agli agenti immobiliari.

Resta però una limitazione significativa: le transazioni inferiori ai cinque milioni di franchi sono in linea di principio escluse. La nuova normativa dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2026.

Fino ad allora, più acquisti di importo inferiore potranno continuare a passare sotto il radar.