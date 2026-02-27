Il nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi si è consolidato e il cambio di sistema dal modello della delega a quello della prescrizione è giudicato riuscito sia dai pazienti che dagli specialisti. (Foto archivio)

Pur rilevando questo forte incremento, il Consiglio federale giudica riuscito il passaggio dal modello della delega a quello della prescrizione e intende continuare a monitorare l'evoluzione della spesa.

L'incremento delle spese legate a questo genere di prestazioni emerge da una recente valutazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), di cui il governo ha preso ora atto. Dal luglio 2022 – ricorda oggi una nota diramata a margine della seduta del Consiglio federale – gli psicologi psicoterapeuti possono esercitare a titolo indipendente a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie su prescrizione medica.

In precedenza, le loro prestazioni erano rimborsate soltanto se fornite sotto la supervisione di un medico.

Nuovo sistema giudicato positivamente

Secondo la valutazione dell'UFSP, il nuovo sistema si è consolidato ed è giudicato positivamente sia dai pazienti che dagli specialisti.

In generale, l'accesso alla psicoterapia è migliorato e il numero di professionisti autorizzati a fatturare le prestazioni all'assicurazione di base è aumentato sensibilmente. Persistono tuttavia lunghi tempi di attesa, in particolare nella psichiatria infantile e adolescenziale e nelle regioni rurali.

L'aumento dei costi è attribuito a diversi fattori, precisa il comunicato. Circa il 30% è dovuto all'incremento delle tariffe, quasi il 25% alla crescita demografica e alla maggiore domanda di cure psicoterapeutiche, mentre il restante 45% è riconducibile ad altri elementi, tra cui il trasferimento di prestazioni dalle assicurazioni complementari e dai pagamenti diretti all'assicurazione di base.

Alla luce dei costi aggiuntivi, il Consiglio federale intende proseguire il monitoraggio annuale della situazione e approfondire l'analisi dell'evoluzione della presa a carico dei pazienti.