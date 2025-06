In Svizzera esiste un congedo per la canicola? Ecco le regole

Il caldo esterno può riscaldare anche gli uffici e ridurre la produttività dei dipendenti. Immagine: KEYSTONE

Nel fine settimana in alcune zone della Svizzera si sono raggiunti i 34 gradi. Cosa significa per la produttività lavorativa e per la possibilità di avere un giorno libero? blue News ve lo spiega.

Lea Oetiker, Redazione blue News mmi

Hai fretta? blue News riassume per te Nel fine settimana in alcune zone della Svizzera ci sono stati fino a 34 gradi.

La quantità di calore che il corpo umano può tollerare dipende dall'individuo.

Al lavoro, una temperatura di 26,5 gradi è considerata il valore soglia: se la temperatura lo supera, la produttività inizia a diminuire.

La legislazione svizzera non contempla i congedi causati dalle ondate di calore.

Solo le donne incinte e quelle che allattano possono smettere di lavorare se la temperatura supera i 28 gradi. Mostra di più

Attualmente in Svizzera fa molto caldo. Nel fine settimana la temperatura ha raggiunto i 34 gradi in alcune zone del Paese.

La domanda che sorge spontanea è: quanto calore può tollerare una persona? La risposta è ovvia: è individuale e dipende da vari fattori, come la corporatura.

Quando fa molto caldo, come oggi, l'organismo cerca di mantenere la temperatura costante intorno ai 37 gradi per far funzionare i processi metabolici vitali.

Per questo motivo, l'organismo attiva il suo sistema di raffreddamento e i vasi sanguigni si dilatano per rilasciare il calore. L'acqua viene pompata fuori dal corpo dal sangue attraverso le ghiandole sudoripare e si inizia a sudare. Se il sudore evapora sulla pelle, il corpo si raffredda. La sudorazione è quindi il meccanismo più efficace per prevenire il surriscaldamento.

Ma la dilatazione dei vasi sanguigni abbassa la pressione sanguigna. Il sistema cardiovascolare è quindi particolarmente sollecitato. Il cuore deve pompare più velocemente e l'aumento del flusso sanguigno verso la pelle significa che gli organi interni ricevono meno sangue. Questo può portare a una diminuzione delle prestazioni fisiche.

Per riassumere: il caldo provoca un duro lavoro per il corpo e quindi non c'è da stupirsi se ci si sente esausti più rapidamente.

La produttività del lavoro diminuisce del 5% sopra i 28 gradi

Studi scientifici dimostrano inoltre che non è possibile raggiungere lo stesso livello di prestazioni con il caldo. Da anni gli esperti avvertono dell'impatto del surriscaldamento globale sulla produttività.

Ma non c'è bisogno di temperature record fino a 37 gradi e di lavorare all'aperto sotto il sole cocente. Sei anni fa, Christian Monn, ricercatore presso la Segreteria di Stato dell'Economia (SECO), ha dichiarato all'«Handelszeitung» che le prestazioni lavorative diminuiscono del 5% a temperature di soli 28 gradi e del 10% a 31 gradi.

Numerosi studi confermano queste affermazioni. In base ai risultati delle ricerche, il disagio si avverte al di sopra di un valore soglia di 26,5 gradi. La SECO raccomanda quindi temperature tra i 23 e i 26 gradi in estate e tra i 21 e i 23 gradi in inverno, almeno per il lavoro d'ufficio. Secondo Monn le performance ottimali in ufficio possono essere raggiunte a circa 22 gradi.

Il diritto del lavoro svizzero non prevede giorni di libero

Ma cosa succede se il termometro al lavoro o a scuola segna più del limite di 26,5 gradi?

Brutte notizie per gli studenti: bisogna andare a lezione anche se la temperatura supera i 30 gradi, dato che in Svizzera non esistono giorni di congedo per colpa del caldo. Inoltre non è possibile rimandare i bambini a casa. La scuola ha un obbligo di diligenza.

L'idea di «avere libero col caldo» in realtà non è una leggenda. Questa regola esisteva davvero nelle scuole svizzere. Se la temperatura superava i 30 gradi alle 10 del mattino, gli alunni del Canton Zurigo potevano tornare a casa. Ma questa norma è stata cancellata negli anni '80.

Nel 2003 anche il semicantone di Basilea Città ha abolito la regola. All'epoca il Dipartimento dell'educazione giustificò questa decisione con il fatto che molti bambini trascorrevano comunque il loro tempo libero in piscina o giocando a calcio e quindi non erano realmente protetti dal caldo.

Inoltre occuparsi dei bambini con poco preavviso era una sfida per molti genitori.

I datori di lavoro hanno un obbligo di diligenza

Non esiste quindi un congedo dal caldo, ma i datori di lavoro hanno un obbligo di diligenza. Ciò significa che devono garantire la protezione dei propri dipendenti.

La SECO ha emanato delle raccomandazioni in merito: la temperatura dell'ambiente deve essere adattata alla rispettiva attività. Ad esempio, è consigliabile mantenere una temperatura tra i 21 e i 23 gradi per i lavori prevalentemente sedentari e mentali. Per le attività fisiche, a seconda della loro intensità, si raccomanda una temperatura compresa tra 16 e 21 gradi.

In caso di temperature esterne elevate, il valore massimo è di 26 gradi. Dovrebbe inoltre essere possibile fare diverse brevi pause e dovrebbe essere fornita acqua potabile.

Esiste però un'eccezione: le donne incinte e le madri che allattano possono assentarsi dal lavoro se la temperatura ambientale supera i 28 gradi.

Una regola speciale per l'edilizia in Ticino

Anche i lavoratori edili non possono non lavorare con la canicola. Un piano d'azione della Suva raccomanda una pausa di 15 minuti in un luogo fresco e ombreggiato ogni ora al di sopra dei 33 gradi. E i lavori pesanti dovrebbero essere ridotti al minimo indispensabile. E se possibile dovrebbero essere svolti in aree ombreggiate.

Un regolamento speciale si applica al settore della costruzione in Ticino: se MeteoSvizzera emette un'allerta calore di livello 3 per tre giorni consecutivi, i lavori devono essere sospesi a partire dalle 13:00.

Inoltre il medico cantonale emette un'allerta non appena la temperatura media diurna e notturna supera i 25 gradi per tre giorni consecutivi.