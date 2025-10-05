  1. Clienti privati
Ecco perché In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute il prossimo anno

SDA

5.10.2025 - 08:56

L'eccedenza di latte dovuta al forte calo delle vendite di formaggio negli Stati Uniti a causa delle sovrattasse doganali ha raggiunto il 5% (immagine d'archivio).
L'eccedenza di latte dovuta al forte calo delle vendite di formaggio negli Stati Uniti a causa delle sovrattasse doganali ha raggiunto il 5% (immagine d'archivio).
Imago

L'industria lattiero-casearia deve far fronte a un calo significativo nella domanda statunitense, il che mette a rischio migliaia di mucche in Svizzera.

Keystone-SDA

05.10.2025, 08:56

05.10.2025, 10:17

Le conseguenze dei dazi statunitensi si fanno sentire sull'industria lattiero-casearia svizzera. Come riporta il giornale zurighese «NZZ am Sonntag», che si basa sui dati dell'Interprofession du lait (IP), diverse migliaia di mucche rischiano seriamente di essere abbattute. 

Secondo l'IP, l'eccedenza di latte dovuta al forte calo delle vendite di formaggio negli Stati Uniti - a causa delle sovrattasse doganali - ammonta al 5%. Tenendo conto del fatto che le condizioni climatiche favorevoli hanno portato a una produzione di latte superiore alla media, il totale di mucche deve essere ridotto per mantenere i prezzi.

La «NZZ am Sonntag» parla di una riduzione imminente di almeno 25'000 esemplari, ma specifica che, nel corso di un anno, il numero di animali da macellare potrebbe raggiungere le 85'000 unità. Secondo l'IP, alcuni allevatori hanno già iniziato a ridurre le mandrie e a mandare al macello gli animali sani.

