Nel 2023 il traffico in Svizzera ha generato costi per circa 117 miliardi di franchi. Nel contempo, il volume del traffico è aumentato sensibilmente dal 2000, con l'automobile che rimane il mezzo di trasporto dominante.

Mobilità e trasporti In Svizzera il traffico aumenta e i costi pure

È quanto emerge da un rapporto pubblicato oggi dall'Ufficio federale di statistica (UST).

Se si osservano i dati nel dettagli, si scopre che il traffico passeggeri è responsabile del 77% di questi costi, mentre il trasporto merci del restante 23%. Tra il 2019 e il 2023 le spese complessive sono aumentate dell'8%, precisa ancora l'UST.

Nel traffico passeggeri, il volume è aumentato di oltre un quarto dal 2000. Secondo i dati, nel 2024 l'automobile ha dominato con una quota del 68% dei passeggeri per chilometri percorsi. La ferrovia segue con il 18%.

Come indicano gli ultimi dati disponibili, riferiti al 2021, le persone in Svizzera trascorrevano in media 80 minuti al giorno nel traffico. La parte maggiore di questo tempo, pari a 41,6 minuti, era destinata alle attività del tempo libero.

Il numero di veicoli a motore sulle strade ha raggiunto i 6,9 milioni. Di questi, 4,8 milioni sono automobili, il che corrisponde a un raddoppio rispetto al 1980. Un'auto su venti nel 2025 era a trazione elettrica.

Trasporto merci stabile e meno transito alpino

A differenza del traffico passeggeri, le prestazioni di trasporto nel settore merci sono rimaste sostanzialmente stabili negli ultimi vent'anni. Il 63% è stato effettuato su strada e il 37% su rotaia. Il numero di camion che hanno attraversato le Alpi è diminuito di un terzo dal 2000.

Nonostante l'elevato volume di traffico, le emissioni di CO2 del settore dei trasporti sono diminuite del 16% dal 2000. Nel 2024 il settore era responsabile del 42% delle emissioni complessive di CO2 e del 38% del consumo energetico della Svizzera.

Nel frattempo si è registrato anche uno sviluppo positivo della sicurezza stradale: il numero di persone decedute in incidenti della circolazione è diminuito in modo significativo dagli anni Settanta.