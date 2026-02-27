In tre modelli su quattro un investimento non sarebbe redditizio nemmeno con il sostegno dello statale. Nella foto la centrale di Leibstadt (AG).
Keystone
Nuove centrali nucleari in Svizzera non sarebbero competitive alle condizioni attuali: secondo un nuovo studio potrebbero diventare redditizie solo con incentivi statali, copertura dei rischi e costi di costruzione nettamente inferiori.
È la conclusione a cui giunge uno studio pubblicato oggi da 19 ricercatori del Politecnico federale di Zurigo (ETH) e dell'Istituto Paul Scherrer (PSI). Esso si basa su quattro modelli energetici per l'anno 2050.
Affinché nuove centrali nucleari diventino redditizie, la politica dovrebbe promuovere l'energia atomica in modo simile a quelle rinnovabili e coprire i rischi di finanziamento.
Ma con i costi di costruzione attualmente osservati in Europa e negli Stati Uniti, pari a 12'000 franchi per kilowatt, in tre modelli su quattro un investimento non sarebbe più redditizio nemmeno con il sostegno statale.
Per i ricercatori la Svizzera può raggiungere i propri obiettivi climatici entro il 2050 anche senza l'atomo, ma in inverno continuerebbe a dipendere dalle importazioni di elettricità.
Lo studio viene pubblicato in un momento politicamente delicato. La Svizzera, giova ricordarlo, sta discutendo la revoca del divieto di costruzione di nuove centrali nucleari.
«Non faremo però un’arringa a favore o contro l’energia nucleare», ha sottolineato oggi, lunedì davanti ai media Christian Schaffner, direttore dell’Energy Science Center del Politecnico di Zurigo.
Lo studio dovrebbe piuttosto fornire una base scientifica per il dibattito.