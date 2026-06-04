In Svizzera si consuma sempre più cocaina al lavoro: ecco quali sono i settori più colpiti

Il consumo di cocaina in Svizzera è in aumento. sda

Il consumo di cocaina in Svizzera è in aumento e riguarda sempre più anche il mondo del lavoro. Alcuni settori risultano particolarmente esposti.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Il consumo di cocaina continua ad aumentare in Svizzera, dove la sostanza è ormai la seconda droga illegale più diffusa dopo la cannabis.

Il fenomeno non riguarda più solo il tempo libero, ma interessa anche il mondo del lavoro, soprattutto nei settori caratterizzati da forte pressione, lunghi orari e presenza maschile elevata.

Si tratta, ad esempio, dell'edilizia, della ristorazione e dell'intrattenimento. Mostra di più

Il consumo di cocaina continua a crescere in Svizzera. A indicarlo è una nuova analisi realizzata dalla fondazione Dipendenze Svizzera (pubblicata in tedesco e in francese).

Secondo il rapporto, la cocaina è oggi la sostanza illegale più consumata nel Paese dopo la cannabis.

In base all’Indagine sulla salute in Svizzera del 2022, circa l’1% della popolazione – pari, in termini assoluti, a circa 60’000 persone – ha consumato cocaina almeno una volta nell’arco di un anno. Le analisi delle acque reflue suggeriscono però che i numeri reali siano nettamente più elevati.

Dagli anni Duemila si osserva una crescita continua del consumo. Allo stesso tempo sono aumentate anche la purezza e la disponibilità della sostanza.

In aumento risultano pure i casi legati alla cocaina presi a carico dai servizi per le dipendenze e dagli ospedali, con un’accelerazione particolarmente marcata a partire dal 2015 circa.

I settori più sotto pressione sono i più esposti

Secondo il rapporto di Dipendenze Svizzera, un elemento significativo è che il consumo non è più confinato alle feste o ai fine settimana. Una parte importante avviene ormai anche nella vita professionale quotidiana.

A essere potenzialmente più colpiti sono i settori caratterizzati da forte pressione sulle prestazioni, lunghi orari di lavoro e una presenza maschile elevata, come l’edilizia, la ristorazione e il mondo dell’arte e dell’intrattenimento.

In questi contesti la cocaina verrebbe talvolta usata in modo funzionale, per aumentare le prestazioni, restare svegli o accrescere la fiducia in sé stessi.

Nel complesso, il consumo di cocaina appare diffuso in ampie fasce della società. I gruppi più interessati sono gli uomini e i giovani adulti tra i 18 e i 34 anni.

Consumatori integrati, formati e attivi professionalmente

Molte persone che consumano cocaina sono considerate socialmente integrate, ben formate e inserite nel mondo del lavoro. Il problema, però, è che un consumo rischioso tende spesso a svilupparsi in modo graduale e chi ne è colpito chiede aiuto solo tardivamente.

Dipendenze Svizzera ritiene quindi necessario rafforzare la prevenzione. «Il consumo di cocaina in Svizzera è un fenomeno in crescita e dalle molte sfaccettature, che riguarda sia il tempo libero sia il contesto lavorativo», afferma il vicedirettore Frank Zobel.

Secondo il rapporto, le offerte esistenti non riescono ancora a raggiungere in modo sufficiente molte persone attive professionalmente nelle prime fasi di un consumo problematico.

Per questo vengono raccomandate misure di prevenzione mirate negli ambienti di lavoro particolarmente esposti, così come approcci specifici per i gruppi a rischio.