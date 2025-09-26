In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove

Le prime chiazze di neve sono già visibili sul Weissfluhjoch vicino a Davos. Screenshot Webcam

Il tempo in Svizzera è mutevole a fine settembre: mentre in pianura rimane umido, sulle Alpi sono già caduti i primi fiocchi di neve.

Redazione blue News Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Da venerdì pomeriggio inizierà a piovere in gran parte della Svizzera.

Le temperature in pianura si situeranno tra i 9 e i 14 gradi.

Sulle Alpi, al di sopra dei 1800 metri, cadrà fino a mezzo metro di neve fresca. Mostra di più

È decisamente arrivato l'autunno: la dimostrazione è la meteo di questi giorni in Svizzera, che per l'ultimo fine settimana di settembre è assolutamente instabile.

Secondo «MeteoNews», dense nubi copriranno la pianura venerdì pomeriggio dopo una breve schiarita al mattino, soprattutto al nord. La pioggia è prevista a partire dal pomeriggio.

La Svizzera occidentale sarà particolarmente colpita nelle prime ore, seguita poi dalle Prealpi, dall'Altopiano centrale e dalla Svizzera orientale.

Sabato il clima rimarrà fresco e umido in tutto il Paese. Solo domenica si vedrà un miglioramento: le nuvole si diraderanno, le temperature torneranno a salire fino a 15 gradi in alcuni punti e le precipitazioni si attenueranno.

La neve è già caduta sul Rothorn a Zermatt. Screenshot Webcam

Nel frattempo, la prima neve della stagione sta cadendo in montagna. Il limite della neve è tra i 1'800 e i 2'100 metri. A Zermatt sul Rothorn, nei Grigioni intorno ad Arosa e in Engadina, ad esempio vicino a St. Moritz, le cime sono già coperte da uno strato bianco.

In pianura le temperature sono comprese tra i 9 e i 14 gradi. «L'ombrello va assolutamente portato con sé da venerdì pomeriggio», scrive il servizio meteorologico.