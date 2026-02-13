Da domani, mercoledì, torna la canicola in gran parte della Svizzera, con temperature massime anche fino a 38 gradi. In particolare il Ticino sarà da bollino rosso, con un'allerta di grado 4 (pericolo forte) per quasi tutto il territorio. E la fine dell'ondata di caldo resta incerta.

Da domani, mercoledì 29 luglio, fino a giovedì prossimo, 8 agosto, MeteoSvizzera ha diramato un'allerta canicola di grado 4 (pericolo forte) per quasi tutto il Ticino.

Ad eccezione dell'Alta Vallemaggia, Leventina e Blenio (dove l'allerta è di grado 3), le temperature massime oscilleranno tra i 33 e i 36 gradi, mentre le temperatura minime durante la notte si aggireranno tra i 20 e i 24 gradi.

Nel Nord del Ticino si respirerà un po' di più, ma solo la notte: le temperature massime giornaliere raggiungeranno anche qui i 35 gradi, mentre durante la notte potranno scendere fino a 18 gradi e per un massimo di 22.

In Svizzera tedesca e romanda fino a 38 gradi

L'ondata di caldo interessa anche il resto di quasi tutto il Paese, comunica MeteoSvizzera: nel Bacino Lemanico e nella Svizzera nordoccidentale l'allerta è di grado 4, mentre nella pianura del Nord delle Alpi e nel Vallese sarà di grado 3.

Paradossalmente nella zona nordoccidentale le temperature massime saranno più alte che in Ticino, raggiungendo anche i 38 gradi. Nelle restanti regioni della Svizzera tedesca si avranno valori tra i 31 e i 36 gradi. Le temperature minime però saranno comprese tra i 18 e i 23 gradi.

Anche nella Svizzera romanda le temperature massime (che si aggireranno tra i 33 e i 35 gradi) potrebbero raggiungere dei picchi locali fino a 38 gradi nella zona occidentale della regione del Lemano e nella Valle del Rodano.

Le temperature minime notturne resteranno tra 18 e 21 gradi e, nella regione del Lemano e in quella dei Tre Laghi, potrebbero non scendere al di sotto dei 23 gradi durante le notti più afose.

Ecco come comportarsi durante l'ondata di calore Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e non zuccherate.

Assumere liquidi a sufficienza (almeno 1,5 litri al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e non zuccherate. Rinfrescare il più possibile il corpo: stare in luoghi ombreggiati, fare uso di un abbigliamento adatto, un copricapo, occhiali da sole e creme solari, oscurare le finestre durante il giorno, arieggiare la notte e nel primo mattino.

Evitare gli sforzi fisici durante le ore più calde della giornata.

Prendere contatto con le persone vicine che rientrano nelle categorie a rischio.

Non lasciare persone o animali all’interno di veicoli parcheggiati.

Seguire le raccomandazioni di comportamento dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Una fine incerta

Come si legge nel bollettino di MeteoSvizzera, tra venerdì e sabato è prevista una debole attività temporalesca, in particolare nelle Prealpi e nelle Alpi. Questo potrebbe portare, a livello regionale, ad una momentanea e debole fase di attenuazione del calore.

E da domenica l’evoluzione delle temperature resta incerta, soprattutto a nord delle Alpi. È infatti possibile che nella parte nordoccidentale non si raggiunga più il livello 4 dell'allerta.

Non è dunque chiaro quando finirà questa ondata di caldo, soprattutto al Nord del Paese.