L'allerta canicola è salita a livello 4 anche in Ticino
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A partire da oggi, mercoledì 24 giugno, entra in vigore nelle basse quote del Ticino il livello 4 su 5 di allerta canicola emesso da MeteoSvizzera, valido fino a martedì 30 giugno.
Lo comunicano il DSS e il DFE, ricordando che durante questo periodo di caldo intenso tutti, comprese le persone che godono di buona salute, possono soffrire di forti disagi dovuti alla ridotta capacità del corpo di contrastare e ridurre la temperatura in eccesso ed essere a rischio di sviluppare patologie gravi quali il colpo di sole, quello di calore e il collasso di calore.
Per quanto riguarda invece le persone che soffrono di patologie croniche, in particolare cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche, che alcuni farmaci possono influire sulla termoregolazione e favorire la disidratazione: si consiglia dunque di consultare il medico curante o il farmacista.
Da oggi e fino a quel giorno, dunque, gli esperti prevedono per il sud delle Alpi giornate in prevalenza soleggiate e molto calde, con le temperature massime che oggi e domani potranno raggiungere i 32 gradi, venerdì i 33, sabato e domenica i 34, con una lieve discesa prevista da inizio settimana: 33 di massima lunedì, 31 martedì e 30 mercoledì.
Nel pomeriggio ci saranno possibili sviluppi di cumuli sui rilievi, seguiti da isolati temporali, soprattutto nelle Alpi.
Domani, giovedì, il maltempo potrebbe raggiungere in tarda serata anche il Ticino centro-meridionale.
MeteoSvizzera
Raccomandazioni per la popolazione
Per approfondimenti sulle allerte canicola e sulle misure di protezione della salute
In caso di urgenza rivolgersi sempre al servizio del soccorso sanitario chiamando il 144.