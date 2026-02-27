Lo comunicano il DSS e il DFE, ricordando che durante questo periodo di caldo intenso tutti, comprese le persone che godono di buona salute, possono soffrire di forti disagi dovuti alla ridotta capacità del corpo di contrastare e ridurre la temperatura in eccesso ed essere a rischio di sviluppare patologie gravi quali il colpo di sole, quello di calore e il collasso di calore.

Per quanto riguarda invece le persone che soffrono di patologie croniche, in particolare cardiovascolari, respiratorie, renali o psichiche, che alcuni farmaci possono influire sulla termoregolazione e favorire la disidratazione: si consiglia dunque di consultare il medico curante o il farmacista.

Come saranno i prossimi giorni?

Da oggi e fino a quel giorno, dunque, gli esperti prevedono per il sud delle Alpi giornate in prevalenza soleggiate e molto calde, con le temperature massime che oggi e domani potranno raggiungere i 32 gradi, venerdì i 33, sabato e domenica i 34, con una lieve discesa prevista da inizio settimana: 33 di massima lunedì, 31 martedì e 30 mercoledì.

Nel pomeriggio ci saranno possibili sviluppi di cumuli sui rilievi, seguiti da isolati temporali, soprattutto nelle Alpi.

Domani, giovedì, il maltempo potrebbe raggiungere in tarda serata anche il Ticino centro-meridionale.

MeteoSvizzera

Raccomandazioni per la popolazione bere molta acqua e mangiare cibi freschi e leggeri, consumando frutta e verdura

evitare le bevande alcoliche

evitare l’attività fisica in generale ed in particolare durante le ore più calde della giornata

rinfrescare le abitazioni oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando bene durante la notte

rinfrescare il più possibile il corpo con docce, stando in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore caldo

proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole: indossare abiti leggeri, non aderenti e di colore chiaro, preferibilmente a maniche lunghe, che consentano l’evaporazione tramite il sudore, ma che proteggono dal calore elevato e applicare la crema solare

indossare un copricapo

contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate

tenersi informati attraverso i mass-media, i bollettini meteorologici o consultando la App di MeteoSvizzera.

Per approfondimenti sulle allerte canicola e sulle misure di protezione della salute www.ti.ch/canicola

www.meteosvizzera.ch

www.meteosvizzera.ch www.pericolinaturali.ch

www.pericolinaturali.ch www.ti.ch/ispettorato-lavoro

In caso di urgenza rivolgersi sempre al servizio del soccorso sanitario chiamando il 144.