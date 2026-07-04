L'allerta è valida sotto i 600 m. s.l.m. e interessa la parte centrale e meridionale del cantone.

La cartina tratta dal sito web di MeteoSvizzera mostra la zona interessata dall'allerta. MeteoSvizzera

MeteoSvizzera ricorda che le possibili conseguenze sono un marcato rischio di disturbi circolatori e di malessere fisico.

Le temperature massime saranno di 31-34 gradi, con umidità al 30-45%, mentre le minime raggiungibili nella notte oscilleranno tra i 18 e i 23 gradi.

La fase più intensa dell'evento sarà il pomeriggio di mercoledì, mentre è prevista una temporanea attenuazione giovedì, a causa di temporali.

A Nord delle Alpi, invece, c'è un allerta di livello 4 per siccità.

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Le raccomandazioni per la popolazione: bere molta acqua e mangiare cibi freschi e leggeri, consumando frutta e verdura

evitare le bevande alcoliche

evitare l’attività fisica in generale ed in particolare durante le ore più calde della giornata

rinfrescare le abitazioni oscurando le finestre durante il giorno e arieggiando bene durante la notte

rinfrescare il più possibile il corpo con docce, stando in casa o in zone fresche e, se possibile, in ambienti climatizzati nelle ore di maggiore caldo

proteggere adeguatamente la pelle contro gli effetti nocivi del sole: indossare abiti leggeri, non aderenti e di colore chiaro, preferibilmente a maniche lunghe, che consentano l’evaporazione tramite il sudore, ma che proteggono dal calore elevato e applicare la crema solare

indossare un copricapo

contattare le persone vicine (parenti, vicini di casa, in particolare gli anziani che sono soli e/o con malattie croniche) e assicurarsi che stiano bene e che seguano (e siano in grado di seguire) le raccomandazioni diramate

tenersi informati attraverso i mass-media, i bollettini meteorologici o consultando la App di MeteoSvizzera.