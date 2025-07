In treno a 35 gradi, ma senza aria condizionata. Com'è possibile?

Nell'area di Zurigo, alcuni treni della S-Bahn viaggiano senza aria condizionata. KEYSTONE

«250 km/h, ma senza aria condizionata funzionante»: così ha ironizzato un utente sotto un post delle FFS su Instagram. Secondo le Ferrovie svizzere, quasi tutti gli impianti sono in funzione, ma alcuni treni viaggiano effettivamente senza climatizzazione. Questi sono segnalati nell'orario online anche quest'estate.

Hai fretta? blue News riassume per te La maggior parte dei treni svizzeri è dotata di aria condizionata: il 98% dei sistemi funziona, ma una ventina di unità si guastano ogni giorno.

Alcuni vecchi treni senza climatizzazione sono contrassegnati dal simbolo di un termometro nell'app delle FFS.

Sono raffreddati a un massimo di dieci gradi sotto la temperatura esterna. Non è previsto un ulteriore abbassamento. Mostra di più

In un recente post su Instagram, le FFS mostrano la velocità dei treni in Svizzera, Finlandia, Islanda e Norvegia e la lunghezza delle reti ferroviarie di questi Paesi.

Come spesso accade con post di questo tipo, la colonna dei commenti non è rimasta in tema: un utente ha scritto beffardo a proposito dell'attuale ondata di caldo in Svizzera: «250 km/h, ma senza aria condizionata funzionante».

Ma è vero? Qualche giorno fa, le FFS hanno aggiornato un articolo poco noto, fornendo cifre sugli impianti di climatizzazione dei propri treni. Ed ecco che, secondo l'ex regia federale, ben il 98% di tutti i treni passeggeri è dotato di aria condizionata.

Le ferrovie ammettono apertamente, però, che non sempre funzionano bene: ci sono 9'100 impianti di climatizzazione, ma in media ci sono circa 20 malfunzionamenti al giorno.

Alcuni treni non sono dotati di aria condizionata

Alcune carrozze più vecchie, che circolano come treni di soccorso durante le ore di punta, non sono dotate di aria condizionata. Secondo la rivista dei consumatori «Saldo», ciò riguarda soprattutto i collegamenti nell'area di Zurigo, Argovia e nella Svizzera orientale.

Ma quest'estate le FFS offriranno un servizio anche in questi casi.

Se su un treno sono presenti solo ventilazione e riscaldamento, ma non l'aria condizionata, questi collegamenti saranno contrassegnati dal simbolo del termometro nell'app FFS e sul sito ufficiale sbb.ch, indipendentemente dalla temperatura esterna effettiva.

Come riportato da «Saldo», questa disposizione rimarrà in vigore fino alla fine di settembre.

Piccolo, ma importante per alcuni: il simbolo del termometro indica che il treno viaggia senza aria condizionata. È stato testato l'anno scorso e sarà ripetuto quest'anno. Screenshot app FFS

Se si suda nonostante l'aria condizionata, ciò può essere dovuto a temperature esterne particolarmente elevate. Il livello di climatizzazione dei treni è regolato con precisione.

Gli impianti sono programmati per abbassare la temperatura interna da tre a un massimo di dieci gradi al di sotto della temperatura esterna misurata.

Cosa fare se l'aria condizionata non funziona? Se l'aria condizionata di un treno non funziona, è possibile segnalare il guasto alle FFS.

Il modulo si trova alla voce «Reclami e ricorsi» . Selezionare la categoria «Temperatura» in «Il mio viaggio in treno».

Buono a sapersi: se cercate «reclamo FFS» nel motore di ricerca del browser del vostro cellulare, il link al modulo è spesso il primo risultato su Google. Mostra di più

Secondo le FFS, non c'è un maggior raffreddamento per evitare forti sbalzi di temperatura, sgradevoli per molti passeggeri. Inoltre si vuole limitare il consumo di energia.

Il personale del treno può però modificare manualmente la temperatura fino a due gradi per piccoli aggiustamenti. Secondo le FFS, nelle giornate più calde l'aria sul treno è spesso di otto gradi più fresca rispetto all'esterno.

Se l'aria è ancora troppo calda, si può chiedere al personale, ma la regolazione della temperatura è a sua discrezione. A volte, abbassare le tende oscuranti può dare sollievo più rapidamente.