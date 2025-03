Elezioni cantonali oggi in Vallese. Keystone

In Vallese si tengono oggi le elezioni per il rinnovo del governo e del parlamento. Non sono previsti scossoni nella composizione del consiglio di Stato, che conta 2 esponenti del Centro, 1 del PLR, 1 UDC e 1 PS. L'affluenza alle urne è destinata a rimanere bassa.

I candidati in corsa per i cinque seggi del governo cantonale sono solo sei, cinque uomini e una donna. I tre consiglieri di Stato uscenti – Christophe Darbellay (Centro), Franz Ruppen (UDC) e Mathias Reynard (PS) – dovrebbero essere facilmente riconfermati.

Più contesi i seggi dei due membri del governo che non si ripresentano: Roberto Schmidt (Centro) e Frédéric Favre (PLR).

Franziska Biner (Centro), architetto di formazione, vice-sindaca di Zermatt, deputata in Gran consiglio e presidente del Centro dell'Alto Vallese tedescofono, parte favorita per assicurare il secondo seggio al suo partito.

Centro che con due soli candidati non mira a riconquistare il terzo seggio nell'esecutivo, perso quattro anni fa a vantaggio all'UDC.

Stéphane Ganzer, gran consigliere e sindaco di Noble-Contrée è il candidato che dovrebbe riconfermare il seggio del PLR. In corsa, ma con un ruolo da outsider, c'è anche il gran consigliere dei Verdi Emmanuel Revaz, che in questa occasione non potrà nemmeno approfittare dell'unione delle liste con il PS.

Verdi in calo

Reduci da diverse sconfitte a livello comunale, i Verdi rischiano di perdere terreno anche in Gran consiglio. Il parlamento vallesano è composto da 130 deputati, di cui 98 eletti nel Basso Vallese romando (dove si concentrano i tre quarti del corpo elettorale) e 32 nell'Alto Vallese tedescofono.

Partito storicamente di maggioranza relativa, il Centro (ex PPD) aveva ottenuto quattro anni fa 48 seggi. Seguono il PLR (27), l'UDC (22), il PS (15), i Verdi (13), il Partito Cristiano Sociale del Basso Vallese (4) e il movimento Entremont Autrement (1).