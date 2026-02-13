Dal confine Inaugurata la strada che la Valtellina aspettava da decenni

Il taglio del nastro della tangenziale di Tirano. All'inaugurazione era presente il ministro dei trasporti italiano, Matteo Salvini, e la sindaca di Tirano, Stefania Mariagrazia Stoppani (quarta da sinistra).

Taglio del nastro per la variante di Tirano, un'opera stradale che il territorio della Valtellina aspettava da decenni e che si estende per 6,6 chilometri tra l'intersezione con la statale 38 a Villa di Tirano e la rotatoria in località Campone, attraversando i comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano.