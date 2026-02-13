Il taglio del nastro della tangenziale di Tirano. All'inaugurazione era presente il ministro dei trasporti italiano, Matteo Salvini, e la sindaca di Tirano, Stefania Mariagrazia Stoppani (quarta da sinistra).
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Taglio del nastro per la variante di Tirano, un'opera stradale che il territorio della Valtellina aspettava da decenni e che si estende per 6,6 chilometri tra l'intersezione con la statale 38 a Villa di Tirano e la rotatoria in località Campone, attraversando i comuni di Bianzone, Villa di Tirano e Tirano.
All'inaugurazione hanno partecipato, tra i vari esponenti politici, anche il vicepremier nonché ministro dei trasporti italiano Matteo Salvini e la sindaca di Tirano Stefania Mariagrazia Stoppani.
Il primo stralcio funzionale dell'opera è stato aperto al traffico a gennaio, in vista delle Olimpiadi invernali.
La variante è stata realizzata con un investimento di 254 milioni in un contesto di investimento lombardo di circa 5 miliardi nella regione.
L'opera principale della variante è la galleria «Il Dosso», lunga complessivamente 1'745 metri, di cui 1'100 realizzati in scavo e 645 come galleria artificiale.
Il progetto ha inoltre previsto la costruzione di un ponte sul fiume Adda a tre campate lungo 180 metri e un secondo ponte sull'Adda a due campate lungo 112 metri sull'asse secondario.