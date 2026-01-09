Nicole Bonvin Clivaz, vicesindaca di Crans-Montana Keystone

Porgiamo le nostre scuse e chiediamo perdono a tutte le famiglie in lutto e afflitte dal dolore. È quanto ha dichiarato oggi la vicesindaca del Comune di Crans-Montana. Nicole Bonvin Clivaz, intervistata dalla RTS poco dopo la cerimonia in omaggio alle vittime.

Keystone-SDA SDA

La donna riconosce gli errori e le mancanze che l'indagine dovrà chiarire. Non è però prevista nessuna dimissione dal municipio.

«Vogliamo sostenerle [le famiglie, ndr.] nel miglior modo possibile. [...] Faremo tutto il possibile affinché ciò non si ripeta», ha aggiunto.

Scuse «necessarie»

Tre giorni fa, durante la conferenza stampa del municipio di Crans-Montana, non erano state presentate scuse di questo tipo. Un atteggiamento che aveva sollevato numerose critiche.

«Oggi è necessario formularle. Nel vivo dell'azione, siamo maldestri», ha spiegato Bonvin Clivaz, rilevando che «non è comune vivere una situazione del genere. Ci è voluto davvero molto coraggio per affrontarla. E ne avremo ancora bisogno».

Bonvin Clivaz riconosce la responsabilità del Comune, in particolare per l'assenza di controlli dal 2019 nel bar devastato dalle fiamme. «Abbiamo una responsabilità nei confronti di questa mancanza», ha proseguito, affidandosi all'inchiesta. «Oggi non abbiamo le risposte vere».

Nessuna dimissione

Il municipio non intende dimettersi: «La questione non si pone affatto, al contrario. Stiamo lavorando sodo», ha insistito la vicesindaca, dicendo però di comprendere che il Comune sia stato messo sotto accusa. «Ogni giorno in Municipio riceviamo e-mail offensive. Ma è comprensibile, è normale. Correggeremo il tiro. Abbiamo sbagliato, ora faremo la cosa giusta», ha concluso Bonvin Clivaz.