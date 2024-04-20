Stando a una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un fabbricato, costruito per lo più in legno, e poi si sarebbero estese, favorite anche dal forte vento.

Sono intervenuti i pompieri e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, gli agenti della polizia cantonale e della polizia Città di Bellinzona.

La polizia non segnala feriti, ma i danni sarebbero ingenti.

Tra Gudo e Sementina la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e soccorso.