Un incendio boschivo è scoppiato in Vallemaggia. L'area interessata si trova sopra Cimetta e non lontano dalla Cima della Trosa. Il portale Alert Swiss ha fatto scattare un allarme verso le 22 di questo lunedì. I pompieri sono stati allertati e le opere di spegnimento sono iniziate e tuttora in corso. La zona risulta impervia. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulla dimensione dell’area boschiva coinvolta e sulle cause che hanno portato allo sviluppo del rogo.