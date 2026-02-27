I pompieri sono in azione.
Pompieri Locarno
Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato domenica sera sulle pendici del monte Trosa, sopra Locarno. Sul posto sono al lavoro una dozzina di pompieri e due elicotteri.
Una dozzina di militi e due elicotteri sono impegnati dall’alba di lunedì nello spegnimento di un incendio scoppiato domenica sera sulle pendici del monte Trosa, sopra Locarno.
L’allarme, comunicano i pompieri di Locarno in una nota, è scattato attorno alle 21h45. A causa della zona particolarmente impervia, durante la notte la situazione è stata monitorata e sono stati pianificati gli interventi sul terreno, iniziati lunedì mattina a partire dalle 5.
Sul posto è stato predisposto un dispositivo di spegnimento in quota. Vasche d’acqua, un modulo ad alta pressione e serbatoi portatili alimentano le condotte utilizzate dai pompieri a terra. Le operazioni sono inoltre sostenute da due elicotteri, impiegati per lanci mirati e trasporti logistici in quota.
A causa dell’incendio è stato diffuso anche un avviso tramite Alertswiss. Non sono attualmente praticabili i sentieri Cardada-Stallone verso Bietri, Cimetta-Trosa e l’itinerario che dai Monti Lego porta a Trosa.
Le autorità sconsigliano inoltre le attività di volo libero nella zona interessata.