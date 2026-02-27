Proseguono le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato domenica sera sulle pendici del monte Trosa, sopra Locarno. Sul posto sono al lavoro una dozzina di pompieri e due elicotteri.

Una dozzina di militi e due elicotteri sono impegnati dall’alba di lunedì nello spegnimento di un incendio scoppiato domenica sera sulle pendici del monte Trosa, sopra Locarno.

L’allarme, comunicano i pompieri di Locarno in una nota, è scattato attorno alle 21h45. A causa della zona particolarmente impervia, durante la notte la situazione è stata monitorata e sono stati pianificati gli interventi sul terreno, iniziati lunedì mattina a partire dalle 5.

Sul posto è stato predisposto un dispositivo di spegnimento in quota. Vasche d’acqua, un modulo ad alta pressione e serbatoi portatili alimentano le condotte utilizzate dai pompieri a terra. Le operazioni sono inoltre sostenute da due elicotteri, impiegati per lanci mirati e trasporti logistici in quota.

A causa dell’incendio è stato diffuso anche un avviso tramite Alertswiss. Non sono attualmente praticabili i sentieri Cardada-Stallone verso Bietri, Cimetta-Trosa e l’itinerario che dai Monti Lego porta a Trosa.

Le autorità sconsigliano inoltre le attività di volo libero nella zona interessata.