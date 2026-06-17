Un incidente lungo la Strada Statale 233 della Valganna, che collega Ponte Tresa a Varese, ha causato lunghe code e problemi di traffico questa mattina.

Disagi per i molti pendolari ed in particolare per i frontalieri che impiegano questa importante arteria stradale. Un giovane di 19 anni si è scontrato con un ostacolo fisso, in un episodio la cui dinamica è ancora in codice di accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il giovane è stato portato in ospedale ma non è in pericolo di morte. Le operazioni per ristabilire la viabilità hanno coinvolto anche le strade vicine.