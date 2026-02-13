Un incidente in montagna avvenuto domenica 9 agosto in Valle di Blenio ha avuto un tragico epilogo. La Polizia cantonale ha comunicato che il 75enne rimasto gravemente ferito sui monti di Promesciallo, in territorio di Prugiasco, è deceduto a causa delle lesioni riportate.

L'uomo, cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, era precipitato per circa 50 metri da una parete rocciosa nel tardo pomeriggio di domenica.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, l'incidente è avvenuto poco dopo le 17. Il 75enne si trovava in quota alla ricerca di funghi quando, mentre si trovava sopra una parete di roccia, è caduto per una cinquantina di metri.

Le cause della caduta non sono ancora state chiarite e saranno gli accertamenti dell'inchiesta di polizia a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Sul posto erano intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega. Dopo aver ricevuto le prime cure d'urgenza sul luogo dell'incidente, l'uomo era stato trasportato in elicottero all'ospedale in condizioni disperate.

La Polizia cantonale ha comunicato oggi il decesso del 75enne a causa delle gravissime ferite riportate nella caduta.