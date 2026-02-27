30 di lunedì. Il giovane circolava in direzione di Cademario lungo via Ur Stradón. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Il conducente è stato sbalzato dall'auto, che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla carreggiata. I soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno constatato il decesso per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche pompieri, polizia e il Care Team per il sostegno psicologico.