Un 18enne domiciliato nel Malcantone è morto in un incidente stradale ad Aranno poco dopo le 22.
30 di lunedì. Il giovane circolava in direzione di Cademario lungo via Ur Stradón. Nell'affrontare una curva ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Il conducente è stato sbalzato dall'auto, che ha terminato la corsa nel bosco a una trentina di metri dalla carreggiata. I soccorritori della Croce Verde di Lugano hanno constatato il decesso per le gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche pompieri, polizia e il Care Team per il sostegno psicologico.