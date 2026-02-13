Andrea Censi, deputato della Lega dei Ticinesi, ha comunicato sui social che giovedì sera ha avuto un incidente in scooter a Mezzovico, risultando poi positivo all'alcol test, riporta la RSI.

Censi è stato portato in ambulanza in ospedale, dove è stato ricoverato. Si sarebbe rotto il polso. Non sono stati coinvolti terzi.

«Purtroppo (...) al controllo dell’alcol sono risultato positivo e sopra il limite consentito. Mi sento un vero stupido e sono pronto ad assumermi tutte le mie responsabilità», scrive, citato dall'emittente di Comano. Si è scusato con i colleghi e i sostenitori e ha comunicato che, per curarsi, prenderà un periodo di assenza.

Alla RSI Censi ha specificato che non è ancora al corrente della gravità della sua infrazione, ma quando lo saprà lo comunicherà.

Non sfuggono le similarità con la vicenda che ha recentemente riguardato il granconsigliere e co-presidente del Partito Socialista Fabrizio Sirica che, in modalità analoghe, aveva comunicato di essere stato pizzicato da un radar mentre viaggiava in moto a 104 km/h sul 50.