Ecco come si presentava l'auto dopo l'incidente
Keystone
Incidente della circolazione per un conducente di 23 anni questa mattina sull'autostrada A13 nei pressi di Bad Ragaz, nel Canton San Gallo. Nessuno è rimasto ferito, ma si sono verificati notevoli disagi al traffico.
Come comunicato oggi dalla polizia cantonale sangallese, l'incidente è avvenuto intorno alle 6:15, quando il 23enne stava percorrendo l'autostrada in direzione di Sargans (SG). Presumibilmente a causa di un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, ha perso il controllo del veicolo ed è finito due volte contro il guardrail centrale.
Successivamente l'auto ha attraversato la carreggiata, ha urtato il guardrail sul lato destro e ha nuovamente attraversato la carreggiata. Il veicolo si è poi schiantato frontalmente contro il guardrail centrale, fermandosi sulla corsia di sorpasso. I danni materiali all'auto ammontano a circa 50'000 franchi.
Dal canto suo, il guardrail centrale è stato danneggiato per una lunghezza di circa 180 metri e in parte spinto sulla carreggiata opposta. Durante i rilievi dell'incidente e i lavori di riparazione, le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni sono rimaste chiuse per circa quattro ore.