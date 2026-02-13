Incidente della circolazione per un conducente di 23 anni questa mattina sull'autostrada A13 nei pressi di Bad Ragaz, nel Canton San Gallo. Nessuno è rimasto ferito, ma si sono verificati notevoli disagi al traffico.

Come comunicato oggi dalla polizia cantonale sangallese, l'incidente è avvenuto intorno alle 6:15, quando il 23enne stava percorrendo l'autostrada in direzione di Sargans (SG). Presumibilmente a causa di un colpo di sonno dovuto alla stanchezza, ha perso il controllo del veicolo ed è finito due volte contro il guardrail centrale.

Successivamente l'auto ha attraversato la carreggiata, ha urtato il guardrail sul lato destro e ha nuovamente attraversato la carreggiata. Il veicolo si è poi schiantato frontalmente contro il guardrail centrale, fermandosi sulla corsia di sorpasso. I danni materiali all'auto ammontano a circa 50'000 franchi.

Dal canto suo, il guardrail centrale è stato danneggiato per una lunghezza di circa 180 metri e in parte spinto sulla carreggiata opposta. Durante i rilievi dell'incidente e i lavori di riparazione, le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni sono rimaste chiuse per circa quattro ore.