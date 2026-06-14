La conducente, una donna di 87 anni, ha riportato ferite di media gravità. All'altezza della curva Manzei, per motivi ancora da chiarire, l'87enne è finita nella corsia opposta, sfiorando un'autovettura con rimorchio che proveniva in senso contrario. Dopo la collisione laterale, ha urtato frontalmente un camper che la seguiva, fermandosi al centro della carreggiata. La donna è stata soccorsa sul posto da un'equipe del Servizio Ambulanza del Moesano e trasportata all'ospedale di Bellinzona. Il traffico in direzione nord è stato deviato sulla strada principale per circa due ore.