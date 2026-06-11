Roveredo
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Dopo le tensioni dei giorni scorsi e l’ipotesi, evocata dal Cantone, di un possibile «commissariamento», giovedì a Coira si è svolto un incontro volto a ristabilire il dialogo con il patriziato di Roveredo.
Durante la riunione, come riporta la RSI, i rappresentanti delle autorità cantonali hanno ricordato al comune patriziale quali siano i suoi obblighi nell’ambito delle procedure di naturalizzazione.
Il confronto segna un primo tentativo di superare lo stallo nato dopo lo «sciopero dello zelo» deciso dal patriziato, una reazione all’operazione antimafia internazionale che aveva profondamente scosso il piccolo comune del Grigioni italiano.
Al termine dell’incontro, il consigliere di Stato Peter Peyer ha sottolineato che le domande di naturalizzazione non possono essere bloccate o rallentate in modo sistematico. «Le procedure di naturalizzazione non possono subire ritardi generalizzati», ha dichiarato.