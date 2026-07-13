Canton Svitto Indagini per la morte di una persona in un bordello di Küssnacht

Indagini sono in corso per un decesso nel canton Svitto. (Immagine simbolica).

Una persona è morta ieri in un bordello a Küssnacht, nel Canton Svitto. La polizia cantonale di Svitto ha confermato questa mattina l'episodio su richiesta di Keystone-ATS. La notizia era stata riportata per prima dal «Blick» online.