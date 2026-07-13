Canton Svitto
Indagini per la morte di una persona in un bordello di Küssnacht
Indagini sono in corso per un decesso nel canton Svitto. (Immagine simbolica).
Keystone
Una persona è morta ieri in un bordello a Küssnacht, nel Canton Svitto. La polizia cantonale di Svitto ha confermato questa mattina l'episodio su richiesta di Keystone-ATS. La notizia era stata riportata per prima dal «Blick» online.
Le forze dell'ordine non hanno fornito alcuna informazione sulle circostanze del decesso né sull'identità della persona deceduta. Le indagini della Procura cantonale della polizia sono in corso.