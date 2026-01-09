Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.
Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.
Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.
Le autorità cantonali non avevano ricevuto alcun rapporto sul bar Le Constellation.
Il numero di feriti tuttora ricoverati in Svizzera è lievemente diminuito: mercoledì sono ancora 28 le persone nei nosocomi vallesani e in quelli universitari di Ginevra, Losanna e Zurigo (in foto).
Fiori e candele in omaggio alle vittime dell'incendio al bar e lounge “Le Constellation” a Crans-Montana.
Il consigliere federale svizzero Beat Jans, al centro, accanto a Mathias Reynard, consigliere di Stato e presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Beatrice Pilloud, procuratore generale del Cantone del Vallese Nicolas Feraud, sindaco di Crans-Montana e Stephane Ganzer, consigliere di Stato del Vallese.
Elisabeth Baume-Schneider a Sion
La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (sinistra), a fianco del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (destra).
Nicolas Feraud,sindaco di Crans-Montana.
Inferno a Crans-Montana: atterrato a Linate il volo con 5 salme italiane
Beatrice Pilloud, procuratrice generale vallesana a capo dell'inchiesta, accanto al memoriale per le vittime del rogo della notte di Capodanno, il sabato 3 gennaio 2026.
Un immenso corteo ha raggiunto il centro di Crans-Montana (VS) dopo la messa di domenica mattina.
Centinaia di persone hanno assistito domenica a Crans a una messa presieduta dal vescovo di Sion, monsignor Jean-Marie Lovey, in memoria delle vittime dell'incendio di Capodanno.
Anche il consigliere federale Beat Jans ha visitato Crans-Montana sabato.
Un'inchiesta penale è stata avviata contro i gestori del bar «Le Constellation» dopo l'incendio che ha causato 40 morti e 119 feriti. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.
«Qualcuno ha commesso un errore. Ne sono sicuro», ha dichiarato Stephane Ganzer, consigliere di Stato vallesano e responsabile del Dipartimento della sicurezza.
La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud, in conferenza stampa venerdì pomeriggio, ha detto che «Tutto lascia pensare che l'incendio sia stato causato da candele o fuochi d'artificio posizionati su bottiglie di champagne». Essi erano stati posizionati «troppo vicino» al soffitto.
Presente alla terza conferenza stampa anche Eric Bonvin, direttore dell'ospedale cantonale vallesano, il quale ha ricordato quanto importanti per la cura e la guarigione dei diversi ustionati sono le condizioni di tranquillità, anche mediatica, oltre che la presenza e l'affetto dei famigliari.
Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano deposita un mazzo di fiori nel luogo del dramma.
Centinaia di persone continuano a portare fiori nei pressi del luogo della tragedia a Crans-Montana.
La gente partecipa alla messa di Capodanno nella chiesa cattolica di Crans-Montana per ricordare le vittime del devastante incendio al bar Le Constellation, che ha causato morti e feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, giovedì 1 gennaio 2026.
Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.
Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.
Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.
Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.
Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.
L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.
Il locale è andato completamente distrutto.
I soccorsi all'opera nella notte.
Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.
Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.
Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.
Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.
Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».
Crans-Montana, inferno a Capodanno
Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.
Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.
Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.
Le autorità cantonali non avevano ricevuto alcun rapporto sul bar Le Constellation.
Il numero di feriti tuttora ricoverati in Svizzera è lievemente diminuito: mercoledì sono ancora 28 le persone nei nosocomi vallesani e in quelli universitari di Ginevra, Losanna e Zurigo (in foto).
Fiori e candele in omaggio alle vittime dell'incendio al bar e lounge “Le Constellation” a Crans-Montana.
Il consigliere federale svizzero Beat Jans, al centro, accanto a Mathias Reynard, consigliere di Stato e presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Beatrice Pilloud, procuratore generale del Cantone del Vallese Nicolas Feraud, sindaco di Crans-Montana e Stephane Ganzer, consigliere di Stato del Vallese.
Elisabeth Baume-Schneider a Sion
La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (sinistra), a fianco del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (destra).
Nicolas Feraud,sindaco di Crans-Montana.
Inferno a Crans-Montana: atterrato a Linate il volo con 5 salme italiane
Beatrice Pilloud, procuratrice generale vallesana a capo dell'inchiesta, accanto al memoriale per le vittime del rogo della notte di Capodanno, il sabato 3 gennaio 2026.
Un immenso corteo ha raggiunto il centro di Crans-Montana (VS) dopo la messa di domenica mattina.
Centinaia di persone hanno assistito domenica a Crans a una messa presieduta dal vescovo di Sion, monsignor Jean-Marie Lovey, in memoria delle vittime dell'incendio di Capodanno.
Anche il consigliere federale Beat Jans ha visitato Crans-Montana sabato.
Un'inchiesta penale è stata avviata contro i gestori del bar «Le Constellation» dopo l'incendio che ha causato 40 morti e 119 feriti. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.
«Qualcuno ha commesso un errore. Ne sono sicuro», ha dichiarato Stephane Ganzer, consigliere di Stato vallesano e responsabile del Dipartimento della sicurezza.
La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud, in conferenza stampa venerdì pomeriggio, ha detto che «Tutto lascia pensare che l'incendio sia stato causato da candele o fuochi d'artificio posizionati su bottiglie di champagne». Essi erano stati posizionati «troppo vicino» al soffitto.
Presente alla terza conferenza stampa anche Eric Bonvin, direttore dell'ospedale cantonale vallesano, il quale ha ricordato quanto importanti per la cura e la guarigione dei diversi ustionati sono le condizioni di tranquillità, anche mediatica, oltre che la presenza e l'affetto dei famigliari.
Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano deposita un mazzo di fiori nel luogo del dramma.
Centinaia di persone continuano a portare fiori nei pressi del luogo della tragedia a Crans-Montana.
La gente partecipa alla messa di Capodanno nella chiesa cattolica di Crans-Montana per ricordare le vittime del devastante incendio al bar Le Constellation, che ha causato morti e feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, giovedì 1 gennaio 2026.
Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.
Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.
Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.
Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.
Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.
L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.
Il locale è andato completamente distrutto.
I soccorsi all'opera nella notte.
Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.
Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.
Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.
Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.
Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».
Oggi, venerdì 9 gennaio, in Svizzera è giornata di lutto nazionale per il drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. La cerimonia di commemorazione per le vittime si tiene a Martigny, in Vallese. Numerosi gli ospiti internazionali presenti, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron. Qui il nostro live-ticker con tutte le notizie più importanti della giornata.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Oggi, venerdì 9 gennaio, in Svizzera è giornata di lutto nazionale per il drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno.
- La cerimonia di commemorazione per le 40 persone che hanno perso la vita e le altre 116 che sono rimaste ferite, alcune in modo grave, si tiene a Martigny, in Vallese.
- Numerosi gli ospiti internazionali presenti, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron.