La diretta di blue News Inferno di Crans-Montana, è il giorno del lutto nazionale, il presidente Parmelin: «Svizzera unita nel cuore»

Paolo Beretta

9.1.2026

Crans-Montana, inferno a Capodanno
Crans-Montana, inferno a Capodanno. Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.

Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.

Immagine: blue News

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.

Molti poliziotti all'entrata del Cerm di Martigny.

Immagine: blue News

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.

Guy Parmelin, a destra, e Mathias Reynard, presidente del Consiglio di Stato vallesano sul luogo del dramma.

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Le autorità cantonali non avevano ricevuto alcun rapporto sul bar Le Constellation.

Le autorità cantonali non avevano ricevuto alcun rapporto sul bar Le Constellation.

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il numero di feriti tuttora ricoverati in Svizzera è lievemente diminuito: mercoledì sono ancora 28 le persone nei nosocomi vallesani e in quelli universitari di Ginevra, Losanna e Zurigo (in foto).

Il numero di feriti tuttora ricoverati in Svizzera è lievemente diminuito: mercoledì sono ancora 28 le persone nei nosocomi vallesani e in quelli universitari di Ginevra, Losanna e Zurigo (in foto).

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Fiori e candele in omaggio alle vittime dell'incendio al bar e lounge “Le Constellation” a Crans-Montana.

Fiori e candele in omaggio alle vittime dell'incendio al bar e lounge “Le Constellation” a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il consigliere federale svizzero Beat Jans, al centro, accanto a Mathias Reynard, consigliere di Stato e presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Beatrice Pilloud, procuratore generale del Cantone del Vallese Nicolas Feraud, sindaco di Crans-Montana e Stephane Ganzer, consigliere di Stato del Vallese.

Il consigliere federale svizzero Beat Jans, al centro, accanto a Mathias Reynard, consigliere di Stato e presidente del Consiglio di Stato del Vallese, Beatrice Pilloud, procuratore generale del Cantone del Vallese Nicolas Feraud, sindaco di Crans-Montana e Stephane Ganzer, consigliere di Stato del Vallese.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Elisabeth Baume-Schneider a Sion

Elisabeth Baume-Schneider a Sion

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (sinistra), a fianco del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (destra).

La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider (sinistra), a fianco del presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (destra).

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Nicolas Feraud,sindaco di Crans-Montana.

Nicolas Feraud,sindaco di Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Inferno a Crans-Montana: atterrato a Linate il volo con 5 salme italiane

Inferno a Crans-Montana: atterrato a Linate il volo con 5 salme italiane

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Beatrice Pilloud, procuratrice generale vallesana a capo dell'inchiesta, accanto al memoriale per le vittime del rogo della notte di Capodanno, il sabato 3 gennaio 2026.

Beatrice Pilloud, procuratrice generale vallesana a capo dell'inchiesta, accanto al memoriale per le vittime del rogo della notte di Capodanno, il sabato 3 gennaio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Un immenso corteo ha raggiunto il centro di Crans-Montana (VS) dopo la messa di domenica mattina.

Un immenso corteo ha raggiunto il centro di Crans-Montana (VS) dopo la messa di domenica mattina.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Centinaia di persone hanno assistito domenica a Crans a una messa presieduta dal vescovo di Sion, monsignor Jean-Marie Lovey, in memoria delle vittime dell'incendio di Capodanno.

Centinaia di persone hanno assistito domenica a Crans a una messa presieduta dal vescovo di Sion, monsignor Jean-Marie Lovey, in memoria delle vittime dell'incendio di Capodanno.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Anche il consigliere federale Beat Jans ha visitato Crans-Montana sabato.

Anche il consigliere federale Beat Jans ha visitato Crans-Montana sabato.

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Un'inchiesta penale è stata avviata contro i gestori del bar «Le Constellation» dopo l'incendio che ha causato 40 morti e 119 feriti. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Un'inchiesta penale è stata avviata contro i gestori del bar «Le Constellation» dopo l'incendio che ha causato 40 morti e 119 feriti. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. «Qualcuno ha commesso un errore. Ne sono sicuro», ha dichiarato Stephane Ganzer, consigliere di Stato vallesano e responsabile del Dipartimento della sicurezza.

«Qualcuno ha commesso un errore. Ne sono sicuro», ha dichiarato Stephane Ganzer, consigliere di Stato vallesano e responsabile del Dipartimento della sicurezza.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud, in conferenza stampa venerdì pomeriggio, ha detto che «Tutto lascia pensare che l'incendio sia stato causato da candele o fuochi d'artificio posizionati su bottiglie di champagne». Essi erano stati posizionati «troppo vicino» al soffitto.

La procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud, in conferenza stampa venerdì pomeriggio, ha detto che «Tutto lascia pensare che l'incendio sia stato causato da candele o fuochi d'artificio posizionati su bottiglie di champagne». Essi erano stati posizionati «troppo vicino» al soffitto.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Presente alla terza conferenza stampa anche Eric Bonvin, direttore dell'ospedale cantonale vallesano, il quale ha ricordato quanto importanti per la cura e la guarigione dei diversi ustionati sono le condizioni di tranquillità, anche mediatica, oltre che la presenza e l'affetto dei famigliari.

Presente alla terza conferenza stampa anche Eric Bonvin, direttore dell'ospedale cantonale vallesano, il quale ha ricordato quanto importanti per la cura e la guarigione dei diversi ustionati sono le condizioni di tranquillità, anche mediatica, oltre che la presenza e l'affetto dei famigliari.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano deposita un mazzo di fiori nel luogo del dramma.

Antonio Tajani, Ministro degli Esteri italiano deposita un mazzo di fiori nel luogo del dramma.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Centinaia di persone continuano a portare fiori nei pressi del luogo della tragedia a Crans-Montana.

Centinaia di persone continuano a portare fiori nei pressi del luogo della tragedia a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. La gente partecipa alla messa di Capodanno nella chiesa cattolica di Crans-Montana per ricordare le vittime del devastante incendio al bar Le Constellation, che ha causato morti e feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, giovedì 1 gennaio 2026.

La gente partecipa alla messa di Capodanno nella chiesa cattolica di Crans-Montana per ricordare le vittime del devastante incendio al bar Le Constellation, che ha causato morti e feriti durante i festeggiamenti di Capodanno a Crans-Montana, nelle Alpi svizzere, giovedì 1 gennaio 2026.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Fiori deposti in memoria delle vittime di Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.

Emanuele Galeppini è morto nell'incendio mortale di Crans-Montana.

Immagine: Instagram/@federazioneitalianagolf

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.

Molte persone hanno voluto ricordare le vittime lasciando una candela accesa davanti al locale dove è avvenuta la tragedia.

Immagine: sda

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.

Guy Parmelin, a sinistra, presidente della Confederazione durante la conferenza stampa accanto a Mathias Reynard, presidente del consiglio di Stato vallesano.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».

Compaiono i primi fiori nei pressi del bar «Le Constellation».

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è giunto a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.

L'area attorno al bar «Le Constellation» è ora completamente recintata.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il locale è andato completamente distrutto.

Il locale è andato completamente distrutto.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. I soccorsi all'opera nella notte.

I soccorsi all'opera nella notte.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.

Sono intervenute 40 ambulanze e 10 elicotteri.

Immagine: AP

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.

Agenti di polizia nei pressi dell'area in cui è scoppiato un incendio al bar e lounge «Le Constellation» in seguito a un'esplosione nelle prime ore della notte di Capodanno, a Crans-Montana.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.

Secondo i media regionali, l'incidente ha causato diversi morti e feriti, come ha affermato la polizia cantonale.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.

Come mostrano le foto scattate sul posto ci sono poche prove visibili del disastro e dell'incendio all'esterno del bar. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che, secondo la polizia, l'esplosione è avvenuta nel seminterrato. Un incendio sarebbe poi scoppiato anche al piano terra.

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».

Il presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard (il primo da sinistra) ha fatto il punto per quel che concerne i mezzi utilizzati: «Tutti i nostri mezzi sono stati messi in azione: sono intervenuti 10 elicotteri, 40 ambulanze. (...) Sono stati messi a disposizione delle cellule di sostegno psicologico».

Immagine: KEYSTONE

Crans-Montana, inferno a Capodanno. I soccorsi sul posto.

I soccorsi sul posto.

Immagine: KEYSTONE

Oggi, venerdì 9 gennaio, in Svizzera è giornata di lutto nazionale per il drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno. La cerimonia di commemorazione per le vittime si tiene a Martigny, in Vallese. Numerosi gli ospiti internazionali presenti, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron. Qui il nostro live-ticker con tutte le notizie più importanti della giornata.

,

Keystone-ATS, Paolo Beretta

09.01.2026, 10:25

09.01.2026, 10:58

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Oggi, venerdì 9 gennaio, in Svizzera è giornata di lutto nazionale per il drammatico incendio avvenuto a Crans-Montana la notte di Capodanno.
  • La cerimonia di commemorazione per le 40 persone che hanno perso la vita e le altre 116 che sono rimaste ferite, alcune in modo grave, si tiene a Martigny, in Vallese.
  • Numerosi gli ospiti internazionali presenti, a cominciare dal presidente francese Emmanuel Macron. 
Campane e minuto di silenzio. Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Campane e minuto di silenzioGiornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Le ultime su Crans-Montana

L'intervista. Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»

L'intervistaUn sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»

Inferno a Crans-Montana. Lettera aperta di Parmelin alla popolazione: «Svizzera unita nel lutto e nel cuore». Arrivano le prime famiglie a Martigny

Inferno a Crans-MontanaLettera aperta di Parmelin alla popolazione: «Svizzera unita nel lutto e nel cuore». Arrivano le prime famiglie a Martigny

Campane e minuto di silenzio. Giornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Campane e minuto di silenzioGiornata di lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana. Ecco cosa significa e perché sono così rare in Svizzera

Inferno a Crans-Montana. Le ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Inferno a Crans-MontanaLe ispezioni di sicurezza antincendio sono a volte sospese per decenni. Ecco perché

Prima di Crans-Montana. La storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Prima di Crans-MontanaLa storia della Svizzera dal 1947 a oggi è stata segnata da 25 eventi tragici, ecco quali

Altre notizie

Ex consigliere federale con esperienza di crisi. Moritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Ex consigliere federale con esperienza di crisiMoritz Leuenberger: «Dopo un simile inferno, l'intero Paese è moralmente sul banco degli imputati»

Tragedia di Crans-Montana. Guy Parmelin si rivolge alla popolazione con una lettera aperta

Tragedia di Crans-MontanaGuy Parmelin si rivolge alla popolazione con una lettera aperta

Inferno a Crans-Montana. «Un tempo le autorità preposte testavano il pericolo d'incendio anche con un accendino»

Inferno a Crans-Montana«Un tempo le autorità preposte testavano il pericolo d'incendio anche con un accendino»