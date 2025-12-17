Influencer americano impazzisce per le stazioni di servizio svizzere... e non è il solo

Le stazioni di servizio hanno raccolto complimenti sui social. Immagine: Keystone

L’influencer statunitense Colin Smith si dice entusiasta della Svizzera, in particolare delle sue stazioni di servizio e delle fontane pubbliche. Un fascino condiviso da molti: nel 2025 il Paese ha registrato un nuovo record di visitatori, secondo l’Ufficio federale di statistica.

L’influencer americano Colin Smith sta trascorrendo le sue vacanze in Svizzera. Su Instagram racconta con entusiasmo ai suoi follower ciò che scopre durante il soggiorno, soffermandosi su aspetti che, a suo dire, negli Stati Uniti semplicemente non esistono.

A stupirlo più di tutto sono le stazioni di servizio. «Ci siamo fermati in una stazione di servizio in Svizzera. È incredibile», racconta davanti alla telecamera, visibilmente colpito.

«Hanno verdura fresca della regione. Guardate qui», dice sorpreso. «Hanno la pasta. Io ho preso del sushi e un pollo. E guardate: frutta! Se avessimo una cosa del genere in America, nessuno sarebbe in sovrappeso», conclude ironicamente.

Nei commenti non mancano le reazioni. «Tutto fantastico, finché non vedi il prezzo di una bottiglia d’acqua», osserva un utente. «È tutto meglio che in America. È bello vedere come si prendano cura delle persone», scrive un altro.

Non solo le stazioni di servizio colpiscono Smith, ma anche le fontane pubbliche liberamente accessibili a Zurigo. «Ho visto un gruppo di persone avvicinarsi a questa fontana e bere l’acqua», racconta, prima di assaggiarla a sua volta.

Sotto il video, un utente commenta: «Qui abbiamo acqua potabile pulita, va tutto bene, fratello. Non siamo in America». Un altro aggiunge: «Ci sono stato proprio ora: l’acqua è davvero ottima».

La Svizzera è una meta sempre più popolare

Smith non è l’unico influencer a trascorrere le vacanze in Svizzera. Sui social network si moltiplicano i video di creatori che visitano, ad esempio, i mercatini di Natale nella piazza Sechseläuten a Zurigo o alla stazione centrale.

Già durante l’estate, numerosi influencer avevano scelto il nostro Paese, condividendo immagini di escursioni tra le Alpi o di bagni in laghi dalle acque blu intenso.

«La Svizzera ha guadagnato popolarità come destinazione turistica», ha scritto una portavoce di Svizzera Turismo a metà agosto, interpellata da blue News. «Lo dimostrano i dati sui pernottamenti alberghieri raccolti dall’Ufficio federale di statistica», ha aggiunto.

Il fenomeno non riguarda però solo i visitatori stranieri. «Dalla pandemia si osserva un forte aumento soprattutto tra gli ospiti svizzeri, che rappresentano quasi il 50% di tutti i pernottamenti», precisa la portavoce.

Terzo record consecutivo per l’industria alberghiera

Come comunicato lunedì dall’Ufficio federale di statistica (UST), l’industria alberghiera svizzera ha registrato nella stagione estiva 2025 il terzo record di presenze consecutive.

Tra maggio e ottobre 2025 sono stati contabilizzati complessivamente 25,1 milioni di pernottamenti, con un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Si tratta della prima volta nella storia in cui è stata superata la soglia dei 25 milioni.

I pernottamenti dall’estero sono cresciuti del 2,4%, raggiungendo la cifra record di 13,4 milioni. Particolarmente marcata la crescita degli ospiti provenienti dagli Stati Uniti, ma anche la domanda europea è aumentata, salendo a 6,9 milioni di pernottamenti, un valore che non si registrava dal 2013.

Anche gli svizzeri hanno viaggiato di più nel proprio Paese: i pernottamenti interni sono aumentati del 2,8%, raggiungendo quota 11,7 milioni.