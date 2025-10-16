Dal 10 al 15 novembre si terrà la Settimana nazionale della vaccinazione. (Foto simbolica) Keystone

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) raccomanda in un comunicato odierno ai gruppi a rischio di vaccinarsi contro l'influenza, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV).

Le malattie delle vie respiratorie iniziano spesso con sintomi lievi, simili a quelli di un raffreddore, ma in seguito possono portare a un decorso grave e ogni anno causano infatti migliaia di ospedalizzazioni in Svizzera, si ricorda nella nota.

Il coronavirus può causare un decorso grave anche in chi è stato infettato più volte. In determinate situazione e con l'avanzare dell'età, l'immunità può infatti diminuire rapidamente. Una vaccinazione di richiamo viene pertanto consigliata, da ottobre via, a partire dai 65 anni, in gravidanza, a chi soffre di malattie preesistenti e a chi ha una trisomia 21.

Per l'influenza – che può talvolta causare otite media, polmonite, miocardite e in alcuni casi complicazioni neurologiche – il periodo consigliato per la vaccinazione va da metà ottobre all'arrivo dell'ondata di influenza, normalmente tra metà dicembre e metà marzo. I gruppi a rischio menzionati sono gli ultra 65enni, le donne incinte, le persone con malattie croniche e i bambini nati prematuri di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni.

L'RSV viene invece citato quale più frequente causa di ricoveri ospedalieri di neonati e lattanti durante il semestre invernale. Per proteggere i neonati nel loro primo inverno ci si può dunque far vaccinare durante la gravidanza, oppure immunizzare il neonato dopo il parto. La vaccinazione è però consigliata per evitare casi di polmonite tra tutte le persone di 75 anni o più, o già a partire dei 60 anni per chi soffre di malattie croniche o ha un sistema immunitario indebolito.

L'UFSP ha dunque deciso di introdurre la Settimana nazionale della vaccinazione, che sostituisce la Giornata nazionale della vaccinazione, che si terrà da lunedì 10 a sabato 15 novembre. Durante questa settimana, promossa da Collegio di medicina di base, Federazione dei medici svizzeri, Società Svizzera dei Farmacisti e UFSP, le persone potranno chiedere consulenza negli studi medici o in una farmacia aderente all'iniziativa e farsi vaccinare. Parallelamente l'UFSP ha lanciato un nuovo sito internet, https://www.vaccinare-svizzera.ch/it, sul quale consultare tutte le informazioni riguardanti la vaccinazione.

