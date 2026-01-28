Nella scorsa settimana sono stati registrati in Svizzera e Liechtenstein 18,65 casi di influenza confermati in laboratorio ogni 100’000 abitanti, come si evince dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (foto d'archivio) Keystone

L'ondata di influenza sta diminuendo: l'attività dell'infezione virale è ancora elevata, ma al momento sembra aver raggiunto il suo picco, secondo l'ultima valutazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Keystone-SDA SDA

Nella scorsa settimana sono stati registrati in Svizzera e Liechtenstein 18,65 casi di influenza confermati in laboratorio ogni 100’000 abitanti, come si evince dai dati pubblicati oggi dall'UFSP.

Si tratta di un quarto in meno rispetto alla settimana precedente.

Il picco dell'ondata di influenza è stato raggiunto nella prima settimana dell'anno, quattro settimane prima rispetto al 2025.

Inoltre, l'ondata è stata un po' più forte rispetto all'anno scorso: nella settimana più acuta, quest'inverno sono stati registrati 3330 casi, mentre l'anno scorso il picco è stato raggiunto con 3114 casi.

Per l'UFSP, anche il virus respiratorio sinciziale (RSV) potrebbe raggiungere il suo picco. La carica virale di RSV nelle acque reflue è rimasta stabile nella maggior parte delle regioni.

Secondo l'UFSP, l'attuale tasso di positività settimanale si situa nel media degli ultimi tre anni.