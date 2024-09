Più cadute mortali in casa e nel tempo libero. Ecco perché

Sempre più persone raggiungono l'età avanzata e il rischio di subire lesioni gravi o mortali in un incidente aumenta con l'età. Keystone

Nell'ultimo decennio il numero degli incidenti mortali avvenuti in casa e nel tempo libero (senza quelli stradali e sportivi) è salito in media di 31 persone all'anno, arrivando a 2'100 vittime, con un aumento significativo dei casi di cadute. L'annegamento silenzioso invece è una causa diffusa nei bimbi.

SDA

Gli incidenti letali in casa e nel tempo libero costituiscono l'86% di tutti gli infortuni non professionali mortali, a fronte dell'80% dieci anni fa, rileva l'Ufficio prevenzione infortuni (upi) pubblicando il suo «Barometro della sicurezza».

In particolare è cresciuto il numero degli infortuni mortali da caduta (+20 all'anno): con 1'700 casi all'anno, questi rappresentano di gran lunga la maggior parte degli incidenti letali non professionali. Inoltre, ogni anno muoiono in media 135 persone per soffocamento (+3 all'anno).

Perché questa tendenza?

L'incremento degli infortuni è dovuto anche al cambiamento demografico, rileva l'upi. Sempre più persone raggiungono un'età avanzata e il rischio di subire lesioni gravi o mortali in un incidente aumenta con l'età.

In effetti le persone che hanno perso la vita in casa e nel tempo libero hanno un'età media di 82 anni.

Il rischio di cadute non riguarda però soltanto le persone anziane: oltre 14'000 persone si feriscono gravemente ogni anno cadendo in casa e nel tempo libero, e la metà di esse è in età lavorativa.

Il «Barometro della sicurezza» dell'upi evidenzia inoltre che in Svizzera il numero di bambini che perdono la vita in un infortunio è rimasto invariato negli ultimi dieci anni.

Oltre 10 bimbi muoiono ogni anno

Ogni anno, 14 ragazzini muoiono in casa e nel tempo libero, la metà di questi sono lattanti e bambini piccoli.

Tuttavia, i dati sugli incidenti infantili sono lacunosi: le informazioni relative agli incidenti mortali non sono sempre dettagliate a sufficienza per poter trarre conclusioni generali, sottolinea l'upi.

Come noto uno dei maggiori pericoli è l'annegamento silenzioso. Ma solo un quinto dei genitori e di altre persone di riferimento sa che i bambini piccoli non si dimenano né urlano, ma annegano silenziosamente senza dare alcun segnale.

ceel, ats