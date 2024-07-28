Immagine d'illustrazione.
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Domenica verso le 17.30 c'è stato un incidente in paracadute a Gordola.
Secondo una prima ricostruzione, un 28enne germanico residente nel Canton Zurigo stava atterrando sopra un prato in via all'Aeroporto quando ha avuto dei problemi ed è precipitato da un'altezza di circa 20 metri.
Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Locarno e i soccorritori del SALVA, che hanno prestato le prime cure e lo hanno portato all'ospedale.
La vittima, secondo la prima valutazione, avrebbe riportato ferite serie.