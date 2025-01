Un futuro felice insieme: questo è ciò che il truffatore ha promesso alle donne, la maggior parte delle quali si trovava in una fase difficile della propria vita. Ti-Press / Archivio

Grazie a imbrogli, ha racimolato migliaia di franchi. Stiamo parlando ddi un truffatore che avvicinava le donne che si trovavano in una fase difficile della loro vita e le manipolava per spillare loro del denaro.

È scoppiato un grosso caso di truffe sentimentali in Svizzera. Ne ha parlato il «Blick», che ha intervistato una delle vittime, la 20enne Mélissa (nome di fantasia).

«Ero reduce da relazioni difficili con ragazzi che non si erano comportati bene. Non avevo più molta fiducia in me stessa», racconta la giovane donna.

Come le altre vittime del truffatore - un uomo di circa 30 anni chiamato Solo Daddy - racconta volentieri la sua storia, ma desidera rimanere anonima. «Quando questo padre single mi ha detto che voleva costruire una relazione seria e stabile, ho voluto approfondire la conoscenza senza avere sospetti. Avevamo molte cose in comune», spiega Mélissa.

Un abile manipolatore

Le vittime, spesso donne che affrontano relazioni difficili o momenti delicati della loro vita, diventano bersagli ideali per truffatori senza scrupoli. Usando le app di incontri, questi uomini costruiscono una rete di inganni, facendo credere alle loro prede che una relazione con loro potrebbe cambiare la loro vita in meglio.

La storia di Mélissa ne è un esempio lampante. «Mi sento così stupida a raccontare questa vicenda», confessa. «Sembra la trama di una pessima serie Netflix». Il senso di vergogna è comune tra le vittime, ma l’abilità dei truffatori nel manipolare le emozioni rende queste storie tristemente frequenti.

«Era incredibilmente bravo a suscitare empatia», racconta Mélissa. Il truffatore non solo si presentava come una persona affascinante, ma tesseva un racconto di vita coerente e drammatico, risultando credibile. Si dipingeva come una vittima, parlando di una serie di disavventure che colpivano direttamente il cuore delle sue interlocutrici.

Tra le sue storie c’era il fallimento della sua attività, un rapporto inesistente con i genitori, e una ex che gli chiedeva il mantenimento per il figlio. «Queste confessioni hanno toccato profondamente me e mia madre», ammette la giovane, dimostrando come la costruzione di un’immagine di vulnerabilità possa diventare un’arma micidiale nelle mani dei manipolatori.

Migliaia di franchi

Il modus operandi è quasi sempre lo stesso: l’aggressore sfrutta pretesti emozionali per chiedere denaro alle vittime.

Nel caso di Mélissa, il raggiro ha comportato perdite significative, per un totale di diverse migliaia di franchi. «Era in preda al panico, aveva paura di perdere la custodia del figlio se non avesse pagato presto gli alimenti». Impietosita dalla situazione, la donna ha deciso di aiutarlo, prestando 2.000 franchi e coprendo anche la sua bolletta telefonica.

Ma la spirale delle richieste non si è fermata. Dopo qualche tempo, il truffatore ha dichiarato di avere bisogno di una bicicletta per una gara ciclistica. «Ho anticipato 5200 franchi per una bici elettrica», prosegue Mélissa, «e ho pagato anche il suo affitto perché aveva paura di essere sfrattato».

Numerose vittime

Quando la frode è stata scoperta, Mélissa è rimasta sconvolta. Un'amica le ha raccontato del gioco dell'uomo. Le ha spiegato che contro di lui erano state presentate due denunce per violenza domestica e che era già stato condannato per frode sentimentale. Ha quindi interrotto i contatti.

Mélissa ha quindi scoperto che esisteva un gruppo WhatsApp composto da donne tutte vittime di quell'uomo. Else, Marine, Laurence, Vanessa: tutte donne che si trovavano in una fase «delicata» della loro vita, single o genitori single. E che il «truffatore di matrimoni» aveva per lo più - e anche questo è un modello - incontrato sui social network o sulle app di incontri.

