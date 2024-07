Iniezioni di farmaci dimagranti, destinati soprattutto ai diabetici, potrebbero causare costi milionari alle casse malattia. Keystone

Il clamore e la curiosità attorno alle iniezioni per la perdita di peso, destinate in primis ai diabetici, sta facendo lievitare enormemente i costi sanitari in Svizzera.

SDA

Parola di Philomena Colatrella, Ceo della cassa malattia CSS, secondo cui l'anno prossimo le spese per tutti gli assicuratori ammonteranno a diverse centinaia di milioni di franchi.

In un'intervista pubblicata dall'edizione online del Tages-Anzeiger Colatrella stima che per CSS il costo del solo soppressore dell'appetito Wegovy supererà i 50 milioni di franchi nel 2025.

Non si sa ancora se i costi per altre terapie – ad esempio per la cura di malattie cardiache, la cui incidenza potrebbe calare – diminuiranno a loro volta, ha spiegato Colatrella. Anche le conseguenze a lungo termine non sono ancora chiare, stando alla manager, secondo cui «stiamo assistendo è un fortissimo aumento dei volumi».

Da un confronto con gli Stati Uniti, la Germania e il Canada è emerso che la Svizzera ha il più alto utilizzo pro capite di iniezioni di tali medicamenti, in base a uno studio pubblicato sulla rivista specializzata «JAMA Internal Medicine». La Svizzera è uno dei pochi Paesi in cui il costo dell'iniezione è rimborsato dall'assicurazione di base a determinate condizioni.

cp, ats