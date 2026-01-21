  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Air Force One a terra Inizia con un intoppo il giorno di Trump al WEF, c'è molta attesa per il suo discorso

SDA

21.1.2026 - 07:55

Il tycoon torna nei Grigioni dopo sei anni.
Il tycoon torna nei Grigioni dopo sei anni.
Keystone

Al Forum economico mondiale (WEF) di Davos oggi è il giorno di Donald Trump, che torna nella località grigionese dopo sei anni. Il discorso del presidente degli Stati Uniti, coinvolto in una crisi con i suoi alleati, è molto atteso.

Keystone-SDA

21.01.2026, 07:55

21.01.2026, 08:00

Le minacce da parte dell'inquilino della Casa Bianca di introdurre dazi contro otto Paesi europei se non otterrà la Groenlandia hanno sconvolto l'Europa, che si sta preparando a rispondere. I 27 Stati membri dell'Ue si incontreranno in un vertice straordinario domani sera.

Trump ha annunciato sul suo social Truth un incontro fra le «varie parti» sul tema della Groenlandia a Davos.

«Protettore dei pedofili». Sospeso il dipendente di Ford che ha inveito contro Trump, lanciata una raccolta fondi

«Protettore dei pedofili»Sospeso il dipendente di Ford che ha inveito contro Trump, lanciata una raccolta fondi

Cosa potrebbe dire il tycoon?

Il presidente americano ha anche iniziato a formare il suo «Consiglio di pace», inizialmente concepito per la situazione a Gaza, ma che sta ora assumendo l'aspetto di un concorrente dell'Onu nella risoluzione dei conflitti in tutto il mondo.

La questione mediorientale sarà sicuramente celebrata da Trump come uno dei grandi successi della sua amministrazione.

Il tycoon, che deve agire rapidamente in vista delle elezioni di metà mandato in calendario a novembre, potrebbe anche affrontare questioni di politica interna, come misure per abbassare il costo degli alloggi.

Stati Uniti. Trump: «Non parteciperò a una riunione del G7 a Parigi»

Stati UnitiTrump: «Non parteciperò a una riunione del G7 a Parigi»

Parmelin vago sui contenuti di un possibile incontro con Trump

Per la Svizzera, l'attenzione principale sarà rivolta ai progressi sull'accordo sulle tariffe doganali, che deve essere finalizzato entro il 31 marzo.

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin è rimasto finora vago sui dettagli di un potenziale faccia a faccia con il presidente statunitense.

Svizzera. Parmelin al WEF: «I temi discussi con Trump restano ancora aperti»

SvizzeraParmelin al WEF: «I temi discussi con Trump restano ancora aperti»

Air Force One a terra per un problema tecnico

Il viaggio di Trump – che si era già recato a Davos nel 2018 e nel 2020, mentre l'anno scorso aveva tenuto un discorso virtuale – verso i Grigioni è iniziato con un intoppo.

Un problema elettrico minore ha infatti costretto il suo aereo a rientrare alla base di Andrews.

Trump e il suo entourage hanno dunque cambiato velivolo, imbarcandosi su due più piccoli, e sono decollati di nuovo poco dopo la mezzanotte, le 6 di mattina in Svizzera, con circa due ore e mezza di ritardo sulla tabella di marcia.

Ci potrebbero dunque essere ripercussioni sul programma della giornata odierna.

Forum economico. Il WEF aperto da Guy Parmelin, con le minacce di Trump sullo sfondo

Forum economicoIl WEF aperto da Guy Parmelin, con le minacce di Trump sullo sfondo

I più letti

A Davos inquilini buttati fuori di casa a causa del WEF per un guadagno di una settimana. Ecco perché nessuno si oppone
Stefano De Martino e quella foto con Emma Marrone: «Non posso che volerti bene»
Il giudice misura il cane in aula: condannata l'85enne che viaggiava in bus col barboncino
Il Comune di Crans-Montana sapeva delle irregolarità del bar già dal 2018
Odermatt risponde a McGrath: «C'è sempre una stanza libera per te la domenica di slalom»

Altre notizie

Francia. Macron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

FranciaMacron chiede uno strumento «anticoercizione» dell'UE se Trump implementerà i nuovi dazi

Proteste. Media, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

ProtesteMedia, blocco Internet in Iran potrebbe durare fino a fine marzo

Disastri, Incidenti. Crans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani

Disastri, IncidentiCrans-Montana: proprietari «Le Constellation» interrogati domani