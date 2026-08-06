L'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!» è fallita a causa dello scetticismo riguardo al limite demografico proposto, mentre le preoccupazioni relative all'esercito hanno contribuito all'approvazione della modifica della legge sul servizio civile. È quanto emerge dall'analisi VOX sui due oggetti in votazione il 14 giugno.

Secondo l'indagine, pubblicata oggi, anche la maggioranza degli oppositori al testo promosso dall'UDC percepiva la crescita della popolazione come un peso per le infrastrutture. Tuttavia, il fattore decisivo per il rifiuto sono state le potenziali conseguenze economiche e di politica estera dell'introduzione di una soglia massima al numero di abitanti, un unicum a livello mondiale. L'iniziativa è stata respinta alle urne con il 54,8% di no.

Il sostegno si è invece basato principalmente su considerazioni di politica migratoria e di crescita, rileva l'istituto di ricerca gfs.bern, autore dello studio. Il comportamento di voto è stato fortemente polarizzato, con l'elettorato dell'UDC in blocco (95%) a favore. Anche gli aventi diritto senza affiliazione partitica hanno accolto l'iniziativa, seppur di stretta misura (51% di sì).

Passando alla legge sul servizio civile, accettata dal 52,5% degli svizzeri, fondamentale è stata la volontà di garantire un organico sufficiente all'esercito. Un'argomentazione che peraltro ha trovato riscontro pure nelle file dei contrari.

Appoggio è giunto soprattutto dai simpatizzanti dell'UDC, del PLR e del Centro. Gli elettori più giovani si sono mostrati maggiormente propensi a bocciare la riforma.

Secondo l'analisi, la notevole affluenza, vicina al 59%, è stata trainata su tutti da individui interessati alla politica, affiliati a un partito, di una certa età, con un livello di istruzione e un reddito elevati: uno schema ricorrente. L'iniziativa «No a una Svizzera da 10 milioni!» è stata percepita come rilevante, tanto che, sulla scala d'importanza, ha ricevuto un punteggio medio di 8,1, il più alto fra tutte le proposte dell'attuale legislatura.

Per lo studio sono stati intervistati 3305 elettori. Le analisi VOX vengono condotte dopo ogni votazione federale e mirano a comprendere meglio le motivazioni di voto. L'inizio di queste indagini risale al 1977 e dal 2020 a realizzarle è gfs.bern su incarico della Cancelleria.