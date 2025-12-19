  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera «L'iniziativa 10 milioni potrebbe causare l'esplosione del frontalierato»

SDA

19.12.2025 - 17:01

Il tema dei frontalieri rimane sempre caldo in Svizzera.
Il tema dei frontalieri rimane sempre caldo in Svizzera.
Keystone

L'iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni» potrebbe avere un effetto boomerang, scatenando un'esplosione incontrollata del frontalierato, che diventerebbe l'unica valvola di sfogo, con conseguenze nefaste per la mobilità e il territorio.

Keystone-SDA

19.12.2025, 17:01

19.12.2025, 17:10

L'allarme viene lanciato da Cenni Najy, responsabile di politica, mobilità, energia e ambiente di Centre patronal, organizzazione padronale vodese.

Molto si parla delle ripercussioni economiche e giuridiche della proposta, argomenta l'esperto in un contributo pubblicato oggi dal periodico finanziario romando L'Agefi.

«Un aspetto, invece, rimane in gran parte assente dal dibattito pubblico: il potenziale impatto di questa iniziativa sui flussi di lavoratori frontalieri, anche nel caso in cui la libera circolazione delle persone venisse abolita dalla Svizzera».

«Infatti, se la manodopera straniera indispensabile al buon funzionamento dell'economia elvetica non potesse più stabilirsi in modo permanente sul territorio, è molto probabile che una parte crescente di questi lavoratori si trasferirebbe nelle regioni limitrofe», sostiene lo specialista.

«Per effetto dell'anticipazione, questo movimento potrebbe addirittura iniziare ben prima che venga raggiunta la soglia dei 10 milioni di abitanti».

Aumento significativo dei flussi pendolari transfrontalieri

In uno scenario del genere, i cantoni di confine potrebbero trovarsi ad affrontare un aumento significativo dei flussi pendolari transfrontalieri. «Questi flussi rappresentano già oggi una sfida importante: la Svizzera conta oggi oltre 400'000 titolari di un permesso G», ricorda il rappresentante padronale.

«In assenza di un adeguamento sufficiente delle infrastrutture di trasporto transfrontaliere questa situazione pesa notevolmente sulla mobilità e sulla pianificazione del territorio».

Certo l'accoglienza di lavoratori stranieri stabilitisi in Svizzera comporta sfide di adattamento, ammette l'accademico con studi a Ginevra e tesi sugli accordi bilaterali visti da una prospettiva europea.

Ma «questi lavoratori, generalmente giovani e qualificati, contribuiscono in modo decisivo al finanziamento delle assicurazioni sociali: inoltre pagano integralmente le loro imposte in Svizzera, a differenza dei frontalieri».

«Pertanto piuttosto che vincolare la Confederazione a una pianificazione rigida, la cui unica variabile di aggiustamento sarebbe il ricorso crescente alla manodopera frontaliera, sembra preferibile che la Svizzera continui ad accogliere questa forza lavoro in modo controllato e pragmatico, come avviene attualmente», conclude il figlio di un padre iracheno e una madre ginevrina.

Non problemi, ma sfide. Jans: «Svizzera da 10 milioni di abitanti? Abbiamo una clausola di salvaguardia»

Non problemi, ma sfideJans: «Svizzera da 10 milioni di abitanti? Abbiamo una clausola di salvaguardia»

I più letti

Coppia francese con difficoltà economiche vince 178 milioni: «Ecco cosa faremo con i soldi»
Un imprenditore italiano atterra sulle piste da sci in elicottero: «Avevo fretta»
La principessa norvegese Mette-Marit ha bisogno di un trapianto di polmoni
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Ecco perché George Clooney vuole smettere con i baci sul set

Altre notizie

Svizzera. Sì a una strategia nazionale per contrastare la criminalità organizzata

SvizzeraSì a una strategia nazionale per contrastare la criminalità organizzata

Premio principale a Christof Franzen. Ecco i giornalisti svizzeri dell'anno 2025

Premio principale a Christof FranzenEcco i giornalisti svizzeri dell'anno 2025

Svizzera. Ecco le novità della sessione delle Camere appena terminata

SvizzeraEcco le novità della sessione delle Camere appena terminata