BioSuisse invita il nuovo Consiglio degli Stati a sostenere il controprogetto indiretto all'Iniziativa sulla biodiversità Keystone

Biosuisse ha invitato il nuovo Consiglio degli Stati, uscito dalle elezioni federali, a sostenere il controprogetto indiretto all'Iniziativa sulla biodiversità elaborato dal Consiglio federale.

Secondo l'Associazione che riunisce le organizzazioni svizzere per l'agricoltura biologica (Biosuisse), la biodiversità è un elemento centrale e indispensabile della politica agricola.

Il controprogetto è a favore dell'agricoltura, prevede maggiori finanziamenti, sostiene gli sforzi dei Cantoni e regolamenta in modo adeguato le aree residenziali, ha aggiunto Biosuisse.

Nella sessione invernale, il Consiglio degli Stati si occuperà nuovamente del controprogetto indiretto all'iniziativa sulla biodiversità. La sua competente commissione, seppur di misura, ha nuovamente giudicato la legge attuale sufficiente e si è rifiutata di sostenere il controprogetto.

Dopo un primo «no» da parte della Camera dei cantoni, in settembre il Consiglio nazionale ha adottato una controproposta più snella. Questa non contiene nuove richieste vincolanti per l'agricoltura.

In prima lettura i «senatori» si erano opposti in particolare alla proposta di aumentare le zone di protezione al 17% del territorio, contro l'attuale 13,4%. In Parlamento vari esponenti vicini al mondo contadino si erano opposti ad esempio all'obbligo di destinare almeno il 3,5% della superficie coltivabile alla messa a riposo di terreni per favorire la biodiversità.

mp, ats