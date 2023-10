Il presidente dell'UDC Marco Chiesa Keystone

Il 61% degli svizzeri approva l'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», che chiede di ridurre il canone radio-televisivo da 335 a 200 franchi all'anno. Il 36% è contrario mentre il 3% è indeciso.

Lo indica un sondaggio commissionato da Tamedia e 20 Minutes all'istituto LeeWas.

Il divario tra i sessi e le differenti fasce d'età non è molto marcato. Forti differenze emergono invece in funzione dell'orientamento politico: l'87% dei simpatizzanti dell'UDC sostiene la proposta di modifica costituzionale, così come il 75% del PLR. Secco «no» invece a sinistra, dove il testo è sostenuto solo dal 35% dei socialisti e il 29% dei Verdi.

Il sondaggio è stato realizzato dal 19 al 20 settembre su 29'081 persone. Il margine d'errore è di un punto percentuale.

ats