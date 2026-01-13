  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Il Consiglio federale: «L'iniziativa sul denaro contante è inadeguata»

SDA

13.1.2026 - 15:15

L'8 marzo si voterà anche sul denaro contante
L'8 marzo si voterà anche sul denaro contante
Keystone

Il denaro contante deve essere garantito in Svizzera. Il Consiglio federale ne riconosce l'importanza per l'economia e la società, ma ritiene che l'iniziativa «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote» non sia la strada giusta da seguire.

Keystone-SDA

13.01.2026, 15:15

13.01.2026, 15:23

Lanciata dal Movimento svizzero per la libertà (MSL), sostenitore in passato ad esempio dell'iniziativa «Per la libertà e l'integrità fisica» (che puntava a impedire la discriminazione di chi avesse rifiutato una vaccinazione), essa chiede da un lato che le monete o le banconote siano sempre disponibili in quantità sufficiente e, dall'altro, che l'eventuale sostituzione del franco svizzero con un'altra valuta sia sottoposta al voto di popolo e Cantoni.

Il Consiglio federale ha elaborato un controprogetto diretto, approvato dal parlamento. Prevede che la garanzia dell'approvvigionamento di contante e l'utilizzo del franco svizzero come moneta nazionale, previsti dall'attuale legislazione, siano iscritti nella Costituzione.

Esso risponde così alla richiesta principale dell'iniziativa, ossia rafforzare il franco svizzero. Differisce però da essa perché prevede che sia la Banca nazionale svizzera, e non la Confederazione, a garantirne l'approvvigionamento.

Malgrado il controprogetto, i promotori hanno mantenuto la loro iniziativa. Il popolo sarà quindi chiamato a votare l'8 marzo su entrambi.

I più letti

Anche la ragazza con casco e candele scintillanti è morta nel rogo di Crans-Montana
Charlie Hebdo pubblica una seconda vignetta in relazione al dramma di Crans-Montana
Gli svizzeri pagano fino all'80% in più per gli stessi prodotti
Slalom di Adelboden, il destino di Meillard prende una brutta piega. Ecco le reazioni degli svizzeri
La Procura indaga sulle aggressioni sessuali attribuite a Julio Iglesias

Altre notizie

Svizzera. «Un fondo ad hoc per il clima per affrontare la maggior sfida della nostra epoca»

Svizzera«Un fondo ad hoc per il clima per affrontare la maggior sfida della nostra epoca»

Svizzera. Dal 1° febbraio in vigore nuovi criteri per la donazione di sangue

SvizzeraDal 1° febbraio in vigore nuovi criteri per la donazione di sangue

Inferno a Crans-Montana. 34 feriti ancora ricoverati in ospedale in Svizzera

Inferno a Crans-Montana34 feriti ancora ricoverati in ospedale in Svizzera